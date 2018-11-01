«Народный участковый - 2018»: Ростовскую область представляет майор Шагинов
Стало известно имя стража порядка, представившего Ростовскую область в традиционном конкурсе «Народный участковый», который уже много лет проводится «Комсомолкой» совместно с МВД России. Это участковый уполномоченный ОМВД России по Мясниковскому району Левон Шагинов. Профессионал своего дела, знает участок, как говорится, от кошки до мышки. А территория у него - Чалтырь, где проживают почти шесть тысяч человек.
- Стать стражем правопорядка мечтал с детства, - рассказал майор полиции. - Хотел помогать людям, понимал, что справлюсь. Проблем с поступлением в Ростовский юридический институт МВД России не возникло, так как окончил школу с золотой медалью. И вот теперь я участковый.
- А почему не следователь, не кинолог, не эксперт?
- Задача участкового включает себя и работу следователя, и эксперта, и автоинспектора. Ко мне обращаются те же оперативники уголовного розыска, чтобы получить сведения по участку и жителям. Плотно общаюсь с осужденными - знаю всех. Мне нравится моя работа. Да, иногда приходится сложно, но возможность помогать перевешивает все.
- Громкие преступления раскрывали?
- Конечно, это же моя работа. Сходу вспомню задержание подозреваемого в серии краж - порядка 40 эпизодов. Это было на территории Калининского сельского поселения, когда там работал. Лично собирал информацию, во время подворового обхода удалось получить приметы и сведения о лице, которое, возможно, было причастно к преступлениям. Так и оказалось. Задержал во время сбыта. Накануне он похитил с территории частного дома строительные материалы (утеплитель, краску), которые пытался сбыть, но не успел.
- Хочу пожелать вам удачи в конкурсе! Будем за вас голосовать.
- Спасибо!
НАША СПРАВКА
Левон Шагинов родился в 1990 году. В органах внутренних дел служит 12 лет, в должности - десять лет. Имеет высшее юридическое образование, женат. За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством. Профессиональные качества, которые отмечают коллеги, - ответственность, целеустремленность, авторитет среди жителей обслуживаемого административного участка.
НА ЗАМЕТКУ
1 ноября голосование за лучшего «Анискина» стартовало на нашем сайте kp.ru («Народный участковый - 2018»). Оставить свой голос очень легко: для этого надо авторизоваться через социальные сети. Будем благодарны за репосты и комментарии. А награждение самого-самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в Москве в торжественной обстановке 16 ноября, в канун профессионального праздника конкурсантов - Дня участкового уполномоченного полиции (17 ноября).
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