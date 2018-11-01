Ростовчанка в костюме Афродиты стала абсолютной чемпионкой мира по фитнесу

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-01T15:48:22+03:00

Ростовчанка Евгения Мищенко (в центре) победила на Чемпионате мира по фитнесу в Польше. Фото: архив Евгении Мищенко.

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Когда ростовчанка вышла на сцену чемпионата мира по фитнесу в Польше, сомнений в том, кто победит, не осталось ни у зрителей, ни у жюри. Евгения Мищенко в костюме Афродиты выделывала такие па, что дух захватывало: сальто, шпагаты, пируэты в воздухе, отжимания, кувырки и при этом - безупречная улыбка. Как только отгремели финальные аккорды, фитнес-красавица сорвала шквал аплодисментов зала. На днях 28-летняя спортсменка вернулась в Ростов-на-Дону и сразу же поделилась секретом успеха с «Комсомолкой».

Евгения Мищенко всю свою жизнь посвятила спорту. Фото: архив Евгении Мищенко.

ТРЕНИРОВКИ ШЕСТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

- Соревнования проходили в польском городе Белосток, - рассказала Евгения Мищенко сайту rostov.kp.ru. - В нем участвовали спортсмены из 43 стран. В моей категории «Фитнес» были 22 участницы. Первый раунд - это произвольная программа, где оценивается шоу, акробатика и хореография. А уже во втором - строение тела: пропорций, ширины плеч, таза, наличие узкой талии, качества мышцы, процент жира, а также общий вид девушки - образ, подача. Имеет значение качество кожи, волос и макияж: все должно быть гармонично и привлекательно.

- Волновались?

- Волнение есть всегда. Но это уже мой третий Чемпионат мира, и я с уверенностью летела побеждать!

Для Евгении это не первый чемпионат. Фото: архив Евгении Мищенко.

- Что нужно, чтобы добиться такого результата?

- К этому титулу я шла долгих 20 лет. С самого детства упорно работала над своим телом, тренировала волю и боролась с внутренними страхами.

- Вы по образованию медик, а как пришли в спорт?

- Да, врач-стоматолог. Но по профессии я не работала. Непосредственно в фитнес я пришла пять лет назад, после того, как посетила соревнования в Ростове-на-Дону. Формы девушек и красивые купальники произвели на меня сильное впечатление. Мне стало интересно попробовать себя, узнать, где мой максимум. Тем более, что спортивное рвение мне привили в школе Олимпийского резерва, где я десять лет занималась акробатикой.

Чтобы быть в форме, нужно тренироваться постоянно. Фото: архив Евгении Мищенко.

- Сколько времени у вас занимают тренировки?

- Тренируюсь от четырех до шести раз в неделю, примерно по полтора-два часа. Что касается питания, то могу позволить себе почти все, что хочу. Но это кроме периода подготовки к соревнованиям. Они, как правило, занимают по три месяца два раза в год.

ТТХ

Евгения Мищенко

Объем груди - 85 см.

Объем талии - 60 см.

Объем бедер - 85 см.

Рост - 160 см.

Вес - от 54 до 58 кг (в зависимости от периода подготовки к соревнованиям).

- Какая программа тренировок?

- Как правило, это силовые тренинги в тренажерном зале. Я разделяю их по группам мышц. Например, один день - ноги, другой - мышцы спины и плеч, и т.д. Плюсом - кардио тренировки по 30-60 минут, почти всегда это эллипс. Ну, и конечно, оттачивание произвольной программы один-два раза в неделю в акробатическом зале.

На сцене красавица демонстрирует идеальную гибкость. Фото: архив Евгении Мищенко.

- А что меняется во время подготовки к соревнованиям?

- Тренировки почти не меняются. Разве что время отдыха между подходами сокращается. В рационе постепенно начинают преобладать белковые продукты и полезные жиры, такие как орехи, масла, авокадо. Калораж постепенно снижается с 2500 до 1500 калорий. Опыт позволяет опираться на интуицию: я уже достаточно хорошо знаю свой организм. Ну и количество выпиваемой воды в течение дня должно составлять 3,5 литра. Кстати, перед стартом этот объем практически не снижается. Чем больше мы пьем, тем быстрее организм выводит лишнюю воду, что сказывается положительно и на форме.

Спортом Евгения занимается с детства. Фото: Евгении Мищенко.

«НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ МЕЧТЫ»

- У вас есть молодой человек или муж? Как он относится к вашему увлечению?

- Личная жизнь остается личной. Но я не замужем. А спорт, естественно, неотъемлемая часть меня, моей жизни.

У зрителей и жюри сомнений в победе ростовчанки не осталось, как только она вышла на сцену. Фото: архив Евгении Мищенко.

- У вас очень яркая внешность, мужчины часто знакомятся на улицах?

- На самом деле, я редко хожу по улицам. Думаю, большинству мужчин просто не хватает смелости. А если и задают вопросы, то в духе каким видом спорта я занимаюсь.

- Что пожелаете тем, кто хочет пойти по вашему пути?

- Никогда не отказываться от своей мечты.

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