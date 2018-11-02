Директор департамента транспорта Ростова назвал сроки завершения транспортного коллапса в городе

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-02T16:57:53+03:00

Сергей Саенко при этом вспомнил о преимуществах маршруток-«ГАЗелей» и числе дьявола, объяснил, почему водители устраивают гонки, и кто нагнетает ситуацию

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Обозначены, по крайней мере, ориентировочные сроки завершения того, что происходит, начиная с 26 октября, с общественным транспортом южной столицы: одни называют это транспортной революцией, другие — гораздо менее высокопарно — бардаком, третьи — коллапсом.

Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко пришел рассказать о ситуации на профильную комиссию гордумы — и там выдал депутатам вслух все, что накипело.

- Думаю, понадобиться еще недели полторы — максимум две, и новая маршрутная сеть, которую мы запустили, нормально поедет, - объявил чиновник.

Впрочем, не факт, что этих двух недель хватит — по крайней мере, когда зампред гордумы Сергей Сухариев попытался уточнить, когда ситуация нормализуется полностью, Саенко сказал так:

- На этот вопрос сложно ответить, - пожал плечами директор транспортного департамента. - Во-первых, вот эти тринадцать не разыгранных (маршрутов) плюс два, которые были с нарушениями, их мы рассторгли в одностороннем порядке, их для начала нужно будет разыграть — то есть снова, по 44-му федеральному закону. Так вот, не факт, что нам по всем пятнадцати маршрутам удастся это сделать, потому что заявок может не поступить ни одной. Повторно в третий раз проводить уже нельзя. Мы, сотрудники департамента, в последнее время все больше ходим то в ФАС, то в прокуратуру... Но, знаете, мне вот не стыдно, что я прописал в конкурсе такие требования: первое — это для инвалидов, второе — 100-процентная перевозка льготников (до этого льготный проезд распространялся только на автобусы большой вместимости, в маршрутках он не действовал).

Сергей Саенко (второй слева) объяснил депутатам на думской комиссии, откуда идет нагнетание ситуации. Фото: пресс-служба гордумы Ростова-на-Дону.

Вообще, по мнению Саенко, произошла подмена понятий: те маршрутные «ГАЗели», что убрали из города несколько лет назад, в которых нельзя было стоять, а получалось только сидеть, были более комфортабельными и вписывались в понятие «маршрутки», чем автобусы малой вместимости, в салонах которых можно стоять.

- Предприятия получают сверхприбыль, но перестали провозить льготников, мы ушли от этого умышленно, - сейчас нужно до конца добиться выполнения условия контракта, на это тоже уйдет время, - признает зам Сергея Саенко - Наталья Михеева. - Потому что есть порядок приемки работ. На данный момент необходим снизить градус напряжения в обществе.

Между тем, руководитель муниципального департамента уверен, что в значительной мере это самое напряжение нагнетается специально.

- По 94-му и 96-му машрутам — искусственно созданная ситуация: прежний перевозчик выпускал 25 машин в сутки, нынешний — 26-30, то есть это нарушение контракта, потому что должно быть 40 машин, но все-таки не меньше, чем было, - заявил Саенко. - Все машины прекрасно работают!

Он объяснил также, почему возникла проблема с водителями, которые, по его мнению, пока что заняли выжидательную позицию: «бегают с предприятия на предприятие, смотрят, где лучше, некоторые ждут чуда, потому что есть перевозчики, сказавшие, что они все порешают и все вернется обратно».

- Вопрос в безналичной системе оплаты проезда, потому что у нас водитель приучен, что он каждый вечер должен что-то положить себе в карман, - высказал мнение чиновник. - И это вызывает колоссальнейший резонанс — мне уже представители некоторых конфессий начали писать петиции, что это (безналичная система. — прим. ред,) знак «666», дьявол и все такое. Я часто общаюсь с руководителями предприятий и знаю, что в городе всего несколько таких, кто платит нормальную официальную зарплату, остальные «минималкой» отделываются — и не факт, что и ее получают люди: просто расписались, и все. Все остальное — то, что заработают на «линии». Те гонки, которые мы видим, это не оттого, что он хочет гоняться, ему нужно заработать себе деньги.