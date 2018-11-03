2018-11-03T10:31:18+03:00
Общество

Праздничные выходные в Ростове-на-Дону 4-5 ноября 2018: где отдохнуть

Выясняем, как отметят День народного единства в праздничные выходные 4-5 ноября 2018 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, как отметят День народного единства в праздничные выходные 4-5 ноября 2018 в Ростове-на-Дону.Выясняем, как отметят День народного единства в праздничные выходные 4-5 ноября 2018 в Ростове-на-Дону.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Праздничные выходные в Ростове-на-Дону 4-5 ноября 2018: где отдохнуть. Как рассказали в администрации донской столицы, ростовчан приглашают на праздничные концерты. Они пройдут в некоторых парках города.

Так, для тех, кто любит рано вставать, в парке культуры и отдыха Дружба, что на улице Капустина, с 10:00 стартует развлекательная, игровая программа «Пока мы едины – мы непобедимы!». Кроме этого, там же состоятся турниры по мини-футболу и волейболу среди дворовых команд.

Уже через час - в 11:00, в парке имени Вити Черевичкина организуют тематические мастер-классы, викторины и концертную программу на фестивале «Песни и танцы народов России».

В полдень своих гостей ждет парк имени Николая Островского, что на Сельмаше. В праздничном меню - тематические мастер-классы, концерт и викторины, посвященные Дню народного единства.

В городских парках пройдут концерты. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В городских парках пройдут концерты. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В это же время - в 12:00 ростовчан и гостей южной столицы приглашает главный городской парк культуры имени Максима Горького. Там состоится праздничный концерт «Мы едины, Мы - Россия», на котором выступят лучшие творческие коллективы.

Кроме того, в 17:00 и 19:00 в патриотическом центре «Победа» состоится кинопоказ фильма «Русский реактор».

А уже на следующий день - в понедельник, 5 ноября, в 12:00 для всех жителей донской столицы устраивают велопробег. Желающих приглашают в парк «Авиаторов», что на проспекте Шолохова. Можно будет не только поболеть, но и поучаствовать.

В праздничной программе и велопробег. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В праздничной программе и велопробег. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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