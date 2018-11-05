Бывшего парня убитой в Ростове-на-Дону 24-летней девушки проверили на детекторе лжи

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-05T14:02:38+03:00

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Расследование убийства 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой продолжается. Следствие проверило и одного из подозреваемых по этому делу - ее бывшего возлюбленного. Правоохранители отработали версию, что последний роман девушки окончился затаенной обидой молодого человека. Как сообщил "КП" источник в силовых структурах, парня нашли и проверили на детекторе лжи, а также заставили сдать ДНК-пробы (на теле убитой были найдены биологические следы насильника). Тесты не подтвердили его причастности к убийству Маргариты, и он был отпущен. Добавим, что молодой человек не прятался и активно сотрудничал со следствием.

Ранее тест на ДНК предложили добровольно сдать всем мужчинам, живущим в Суворовском, где произошла трагедия. Сами же жители микрорайона создали народную дружину, чтобы помогать полиции патрулировать улицы.

Сотни волонтеров прочесывали окрестности Суворовского.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, тело раздетой и убитой Маргариты Кузьминовой обнаружили 19 октября у магазина. Девушка пропала 16 числа, выйдя вечером на улицу. На ее поиски были брошены большие силы стражей порядка и волонтеров.

РАНЕЕ

Убийцу Маргариты Кузьминовой ищут среди жителей Суворовского

Две недели прошло с момента убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой, но, увы, пока никаких новостей о задержании подозреваемого. Несмотря на то, что это уголовное дело, как и поиск убийцы другой девушки - Марии Перебейнос - находятся на особом контроле. Эксперты считают, что эти страшные преступления совершили все-таки разные люди. Так совпало, что оба они случились в Октябрьском районе, а сами девушки внешне похожи. (подробности)

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Мария пропала без вести вечером 30 августа. Она отправилась на пробежку, а назад в квартиру, которую она снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. На телефон она тоже не отвечала. Родные, зная, насколько ответственной в этом смысле была девушка, ее родные забили тревогу и обратились в полицию. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, у монастыря, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело ростовчанки. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу. В убитой опознали Марию. Пропали ее смартфон и сотовый телефон (подробности)