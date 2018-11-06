2018-11-06T17:59:31+03:00
Общество

Транспортная революция в Ростове-на-Дону: в областном Минтрансе не хотят испытывать терпение горожан

Глава регионального ведомства Андрей Иванов объяснил, с чем связаны проблемы с новой маршрутной сетью
Александр СТЕПАНОВ
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Министр транспорта РО Андрей Иванов сообщил, что специалисты его ведомства подключились к мониторингу ситуации.Министр транспорта РО Андрей Иванов сообщил, что специалисты его ведомства подключились к мониторингу ситуации.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов объявил, что сотрудники его ведомства приступили с прошлой недели к «самостоятельному обследованию маршрутов» общественного транспорта в южной столицы.

- Кто-то называет произошедшее транспортной революцией, кто-то — изменением маршрутной сети в городе, - заметил глава регионального Минтранса. - Безусловно, мы не собираемся наблюдать за этим безучастно, хотя понимаем, что здесь, как всегда, будут разные мнения — получается, как в известной песне Бориса Гребенщикова: «Плохие новости скачут как блохи, а хорошие и так ясны». А сегодня на информационном поле большое количество негативной информации.

По его словам, специалисты его ведомства предоставляют «объективную картинку происходящего на остановках», поскольку и сами являются непосредственными участниками процесса - как в утренние часы пик, так и в вечерние часы, наблюдая это «в частном порядке».

- Плюс сейчас активизируется работа горячей линии министерства, где мы готовы выслушивать мнения, это будет обратной связью с жителями Ростова-на-Дону, - пояснил Иванов. - Но мы понимаем, что потребуется корректировка, хотя основные проблемы нам уже на сегодняшний день видны и понятны. Отчасти они связаны с недовыпуском транспортных средства на линию, что продиктовано в том числе нехваткой водителей (есть конфликт между перевозчиками, которые работали раньше, и новыми). Затем — из-за недостаточной информированности жителей. И еще — есть у некоторых желание этот конфликт накрутить: если кто-то скажет, что стало лучше.

Вместе с тем, Андрей Иванов не стал называть точные сроки нормализации ситуации, однако высказался о том, как этого добиться.

- Следует сейчас определить, где нужны управленческие решения, чтобы ситуацию выправить, вернуть в нормальное конструктивное русло диалога: причем, такие решения надо принимать скорее — все прекрасно понимают, что город с этими изменениями маршрутной сети вошел «в зиму», и абсолютно точно не хотелось бы испытывать терпение ростовчан, - резюмировал министр транспорта Ростовской области.

Масштабные изменения в маршрутной сети Ростова-на-Дону, вызвавшие большой резонанс в обществе, напомним, начались с 26 октября, когда после конкурса на обслуживание городских маршрутов последние фактически полностью были перекроены, а на рынок пассажирских перевозок вышли новые участники.

Директор департамента транспорта южной столицы Сергей Саенко отвел «недели полторы-две» на исправление ситуации.

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