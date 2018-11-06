Качественная стоматология в клинике «Реноме»: преимущества и доступность

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-06T17:27:54+03:00

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Какое счастье, что прошли те времена, когда детей пугали зубным врачом! Да и взрослые в недавнем прошлом опасались визитов к этому «страшному» специалисту. Сегодня стоматология достигла такого уровня совершенства, который позволяет обрести уверенность в том, что лечение может быть абсолютно безболезненным и высококачественным.

Однако вместе с появлением множества клиник, которые предлагают различные услуги, возник вопрос: кому доверить самое дорогое, что есть у человека, - здоровье? Конечно, для себя и своей семьи лучше выбирать только качественный медицинский сервис. Какими же преимуществами обладает современная стоматология?

- Базовые ценности хорошей стоматологической клиники - это и высокотехнологичное оснащение, и безупречное качество лечения, обусловленное грамотно подобранной командой профессионалов - врачей высшей квалификационной категории, и отличный сервис, и неукоснительное соблюдение правил медицинской этики и деонтологии, - говорит руководитель стоматологической клиники «Реноме», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук, доцент Олег Вячеславович Руденский. - Создавая свой медицинский центр, мы, прежде всего, думали о людях, заинтересованных в сохранении здоровья и красоты, ценящих не только достойный уровень качества предоставляемых услуг, но и сервиса.

Фото: предоставлено стоматологией "Реноме". Реклама

Главная задача хорошего стоматологического центра не просто подарить пациенту красивую улыбку, но и в первую очередь избавить его от боли и дискомфорта. При этом пациенты в наше время, безусловно, обращают особое внимание на наличие (или отсутствие) благоприятного психоэмоционального микроклимата. Хороший стоматолог - это не только профессионал своего дела, но еще и тонкий психолог, который зачастую становится семейным доктором. Найдя однажды «своего» врача, мы, как правило, при необходимости снова к нему возвращаемся. Кстати, большая часть пациентов клиники «Реноме» обращается сюда по рекомендации друзей и знакомых. Для любого лечебного учреждения количество повторных посещений - отличный показатель доверия.

Для действительно качественного и эффективного лечения клиника «Реноме» оснащена самым современным оборудованием класса премиум от ведущих мировых производителей (Японии, США, Германии, Швейцарии). Комфортные условия и доброжелательная атмосфера служат дополнительным проявлением заботы о пациентах. Врачи высшей квалификационной категории всегда оперативно внедряют в свою практику самые передовые инновационные технологии. А значит, здесь сумеют удовлетворить потребности и ожидания самого взыскательного пациента.

В клинике «Реноме» доступен самый широкий спектр услуг: высокоточная диагностика; профессиональная гигиена полости рта; отбеливание зубов; терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология, включая зубосохраняющее оперативное лечение; эндодонтическое и ортодонтическое лечение зубов; микропротезирование; имплантология; виниры, люминиры, ультраниры; детская стоматология и стоматология для беременных; лечение труднопроходимых каналов под микроскопом экспертного класса Leica.

Конечно, качественный медицинский сервис не может быть дешевым, однако диапазон цен в клинике «Реноме» позволяет выбрать приемлемое по стоимости лечение. Важно знать, что действующий прейскурант соответствует уровню муниципальных цен. Кроме того, действует система скидок (до 60%). Рассрочка платежа до полугода.

- Наш медицинский центр уже стал для многих ростовчан приятным открытием на пути к здоровью и безупречной улыбке, - говорит Олег Вячеславович. - В любой ситуации мы всегда поступаем по-человечески. Будем придерживаться этого девиза и в дальнейшем!

Куда обращаться:

Стоматологическая клиника «Реноме»

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 50.

Телефон: +7 951 50-77-111

E-mail: renome-clinic@yandex.ru