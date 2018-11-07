Бизнесмена, убившего экс-возлюбленную Марию Лыткину из Ростова-на-Дону, приговорили к девяти годам

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-07T12:25:25+03:00

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Во вторник, 6 ноября, в Аксайском суде поставили точку в громкой истории с похищением и убийством 25-летней Марии Лыткиной. Суд пришел к выводу, что вина бизнесмена - ее бывшего возлюбленного - доказана. Как говорится в официальном сообщении, он, «имея умысел на убийство, нанес восемнадцать ножевых ударов в жизненно важные органы, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия. Затем с целью сокрытия следов преступления, находясь на том же месте, спрятал труп в овраге у дороги, присыпав его землей». Приговор - девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а грозило ему значительно больше - до 15 лет.

Правда, у подсудимого - ее бывшего возлюбленного - есть время на обжалование приговора.

Девушка сразу бросила возлюбленного, узнав о том, что он женат. Фото: соцсети

Напомним, убийство 25-летней Марии Лыткиной стало одним из самых громких преступлений этого года. Красавица исчезла среди бела дня. Администратор спа-салона выскочила на минутку с работы, чтобы забрать товар у курьера, и пропала. Коллеги и родные объявили ее поиск. Машу искали по всему городу, надеясь на лучшее.

По камерам отследили, что она подошла к Toyota RAV4 (без номеров), которая стояла во втором ряду на аварийке. Навстречу ей вышел мужчина в черном, что-то ей сказал, после чего он направился к водительскому месту, а девушка села на заднее сидение. Новенький RAV4 Adventure с тонированными стеклами поехал по Красноармейской в сторону Буденновского.

В то, что Мария могла "загулять" без всякого предупреждения, никто не поверил. Увы, но наихудшие подозрения подтвердились. Девушка погибла от рук мужчины, с которым когда-то мечтала иметь семью и общих детей, а он оказался женатым.

Главный подозреваемый заявил, что получилось все спонтанно. Они действительно расстались полтора года назад, но якобы Мария преследовала его, писала сообщения, обещала рассказать обо всем супруге (мужчина женат). Тот просил ее успокоиться, но девушка якобы продолжала угрожать (в ходе расследования эти слова не нашли подтверждения), потому и решил семьянин поговорить с «разлучницей». Убивать не хотел. Бывшие возлюбленные поехали в сторону Старочеркасской, где у дороги поссорились. И мужчина не сдержался. Нанес девушке несколько ножевых ранений.

- По версии следствия, обвиняемый, действуя на почве личных неприязненных отношений, разработал план убийства женщины, подготовил нож, приобрел без регистрации сим-карту с абонентским номером, снял со своего автомобиля государственные регистрационные номера, - сообщила "КП-Ростов" Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Прибыв к месту работы потерпевшей, он позвонил на ее мобильный телефон, представился курьером, и под надуманным предлогом, попросил выйти из офиса на улицу. Затем обвиняемый убедил потерпевшую сесть в автомашину, вывез в безлюдное место, где нанес 18 ножевых ударов в жизненно важные органы, от которых она скончалась.

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Нож, которым убили МариюФото: СУ СК России по РО

По одной из версий, красавицу мог похитить ее бывший возлюбленный, с которым девушка рассталась около года назад. Но, как стало известно «КП-Ростов», в правоохранительных органах эту вероятность практически исключили. Молодой человек якобы не причастен к исчезновению Марии. Родные, коллеги и добровольцы уже третьи сутки прочесывают территорию центральной части города. Проверяют подвалы, заброшенные здания, колодцы (подробности)