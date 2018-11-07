Сутки держал в подвале: жительница Ростова-на-Дону обвинила своего парня в убийстве 24-летней Маргариты Кузьминовой

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-07T16:32:05+03:00

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В Ростове-на-Дону уголовное дело грозит девушке, которая заявила о причастности ее молодого человека к нападению на Маргариту Кузьминову.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, в минувшие праздники ростовчанка пришла в отделение полиции, расположенное на улице Юфимцевой. Она сообщила, что готова помочь в раскрытии громкого убийства, потому что знает преступника. По словам девушки, это ее молодой человек. Он якобы похитил девушку, держал в подвале, а затем убил, после чего подбросил тело к велосипедной дорожке, где впоследствии и нашли Маргариту.

- Заявительница вела себя несколько странно, ей разъяснили, что за заведомо ложный донос ей грозит уголовное преследование, то есть она была предупреждена, - рассказал источник.

На следующий день, видимо, проспавшись, девушка вернулась обратно в отдел полиции, признавшись, что со зла оговорила парня, с которым крупно поссорилась. Об этом догадывались и стражи порядка, учитывая, что установлена дата убийства Маргариты (первое время были сообщения в социальных сетях, что ее якобы убили позднее), которая не совпадала со словами заявительницы. Несмотря на это началась проверка.

Риту нашли 19 октября рядом с велосипедной дорожкойФото: СОЦСЕТИ

- За ложный донос в обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, - говорит юрист Николай Пронькин.- Замечу, что предоставляемая в правоохранительный орган заведомо ложная информация о преступлении может быть как письменной, так и устной. При этом не обязательно должна отвечать требованиям, предъявляемым к поводу к возбуждению уголовного дела.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После убийства девушки в Суворовском ростовчане собираются в народные дружины

Первые сообщения о пропаже 24-летней Маргариты появились утром 17 октября в социальных сетях, где начался сбор волонтеров. Накануне вечером девушка, которая несколько лет назад переехала вместе с родителями из Целины в Суворовский микрорайон Ростова, вышла на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги (подробности)