2018-11-07T16:32:05+03:00
Происшествия

Сутки держал в подвале: жительница Ростова-на-Дону обвинила своего парня в убийстве 24-летней Маргариты Кузьминовой

Полицейские начали проверку поступившего заявления
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Маргарита Кузьминова была убита 19 октябряМаргарита Кузьминова была убита 19 октябряФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону уголовное дело грозит девушке, которая заявила о причастности ее молодого человека к нападению на Маргариту Кузьминову.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, в минувшие праздники ростовчанка пришла в отделение полиции, расположенное на улице Юфимцевой. Она сообщила, что готова помочь в раскрытии громкого убийства, потому что знает преступника. По словам девушки, это ее молодой человек. Он якобы похитил девушку, держал в подвале, а затем убил, после чего подбросил тело к велосипедной дорожке, где впоследствии и нашли Маргариту.

- Заявительница вела себя несколько странно, ей разъяснили, что за заведомо ложный донос ей грозит уголовное преследование, то есть она была предупреждена, - рассказал источник.

На следующий день, видимо, проспавшись, девушка вернулась обратно в отдел полиции, признавшись, что со зла оговорила парня, с которым крупно поссорилась. Об этом догадывались и стражи порядка, учитывая, что установлена дата убийства Маргариты (первое время были сообщения в социальных сетях, что ее якобы убили позднее), которая не совпадала со словами заявительницы. Несмотря на это началась проверка.

Риту нашли 19 октября рядом с велосипедной дорожкой Фото: СОЦСЕТИ

Риту нашли 19 октября рядом с велосипедной дорожкойФото: СОЦСЕТИ

- За ложный донос в обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, - говорит юрист Николай Пронькин.- Замечу, что предоставляемая в правоохранительный орган заведомо ложная информация о преступлении может быть как письменной, так и устной. При этом не обязательно должна отвечать требованиям, предъявляемым к поводу к возбуждению уголовного дела.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После убийства девушки в Суворовском ростовчане собираются в народные дружины

Первые сообщения о пропаже 24-летней Маргариты появились утром 17 октября в социальных сетях, где начался сбор волонтеров. Накануне вечером девушка, которая несколько лет назад переехала вместе с родителями из Целины в Суворовский микрорайон Ростова, вышла на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Новочеркасска будут судить за 300 тысяч снимков с детской порнографией
В Таганроге задержали браконьеров, которые выловили 1,5 тонн рыбы
"Ростов" снова сыграет с "Краснодаром" уже 5 декабря
Аэроэкспресс в «Платов» начнут строить не раньше, чем через шесть лет
В Ростове-на-Дону в ночном пожаре погиб человек
Из-за репетиции парада 7 ноября в центре Ростова-на-Дону ограничат движение
Василий Голубев пригрозил увольнять и штрафовать на большие суммы мэров за бардак и свалки
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks на КиберПатиШоу в Краснодаре
В сети появилось видео смертельной аварии на трассе "Ростов - Таганрог"
«You are sexy»: Пловчиху Юлию Ефимову осыпали лайками и зовут замуж
В Ростове-на-Дону 774 обманутым дольщикам передадут квартиры в микрорайонах "Красный Аксай" и на Вересаева
Большие автобусы будут ходить в «Платов» в 2019-м в периоды пиковых нагрузок
«В стрингах и кроссовках»: звезда Playboy Мария Лиман показала, в чем с подружкой отправилась на пробежку
«Зачем мне ей завидовать?»: горячее фото в купальнике «Мисс России» Татьяны Котовой разглядывают под лупой
"Красота мира в твоих фотографиях": поклонники похвалили Викторию Лопыреву за подборку осенних фото
Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание
«Произведение искусства»: «Мисс Intercontinental» с подружками опубликовала фото в бикини
Жительница Ростовской области за 70 тысяч рублей обещала устроить знакомого на работу в банк
В Ростове-на-Дону на этой неделе обещают заморозки
Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: какие дома останутся без электричества