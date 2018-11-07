Василий Голубев обозначил сроки нормализации транспортной ситуации в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-07T17:17:20+03:00

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Глава донского региона Василий Голубев отказался считать «транспортной революцией» изменение маршрутной сети в южной столице, назвав произошедшее «корректировкой системы», однако признал, что проблемы с внедрением этого проекта имеют место быть.

- Да, к сожалению, сегодня есть некоторые сбои, и они зафиксированы, - отметил губернатор в эфире «Дон-24». - Более того: мной дано поручение областному Минтрансу вести ежедневный мониторинг ситуации. Но давайте посмотрим - всего было 113 маршрутов, сейчас их 103, происходит замена мелкого транспорта в некоторых случаях, на который поступало непрерывно много жалоб — на грязь, качество обслуживания, поведение водителей.

Но даже не это, по его словам, послужило главной причиной произведенных изменений, а качество транспорта, который работал и еще кое-где, добавил он, продолжает работать на маршрутах, оставалось и остается пока достаточно низким.

- У нас работали автобусы, средний возраст которых был в районе 9 лет, а в результате перемен, если это будет доведено до конца, возраст транспорта составит в среднем 3-4 года, - пояснил Голубев. - Это транспорт, оборудованный кондиционерами, устройствами для маломобильных групп граждан.

Вместе с тем, губернатор заявил, что начавший процесс (по изменению маршрутной сети) следует доводить до конца — взяв при этом на контроль все вопросы, которые поднимают пассажиры.

- Надеюсь, что до конца текущего месяца горадминистрации удастся ситуацию нормализовать, отслеживая то, как меняется ситуация в городе, - подчеркнул глава региона. - При этом всем перевозчикам я рекомендую задуматься, что люди хотят ездить на хорошем транспорте. И когда в городе появилась новая компания — из Ижевска, которая предложила более четырехсот свежих автобусов, ни у кого другого не было препятствий, что выйти со своими предложениями на конкурс. По всей вероятности, требуется повышенное внимание к организации работы (транспортной сети), ежедневная оценка ситуации и быстрое внесение изменений, если это требуется.

Более того, Василий Голубев считает, что только на изменении маршрутной сети останавливаться не стоит: нужно, заявил он, менять не только автобусное сообщение, а синхронизировать все виды транспорта, которые работают в Ростове-на-Дону, чтобы человек мог покупать единый проездной билет для передвижения на любом виде городского общественного транспорта — по примеру того, как это сегодня действует в Москве.

Корректировка маршрутной сети Ростова-на-Дону, прозванная в народе транспортной революцией из-за резкого изменения количество подвижного состава (в мэрии подтверждали, что в первые дни на линии вышел не весь предусмотренный для обеспечения потребностей ростовчан транспорт) и самих маршрутов, началась с 26 октября и отметилась многочисленными критическими замечаниями от горожан.