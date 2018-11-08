«Что не так? Поправилась?»: «Миссис Россия» Полина Диброва опровергла слухи о своей четвертой беременности

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-08T10:14:08+03:00

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Вот уже несколько дней Интернет-пользователи обсуждают четвертую беременность «Миссис Россия» Полины Дибровой. Поводом для этого стало видео, которое красавица опубликовала в своем Инстаграм. На нем она спрашивает одного из своих троих сыновей: «Кто у мамы в животике живет?». А еще поведала подписчикам о том, что сделала экстренную операцию по удалению кисты у стоматолога. В итоге, в Интернете появился микс из этих двух новостей. Однако неожиданно сама Полина попросила не вмешиваться в ее личную жизнь.

polinadibrova Друзья, совсем не понимаю что происходит?

- Совсем не понимаю что происходит? Беременную жену Диброва экстренно госпитализировали, - написала она на своей странице в Инстаграм. - Всему есть своя мера. А когда уже бабушки из Ростова звонят .... Последняя капля! За что их-то так? Во-первых откуда идеи про беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием. Во-вторых, какая госпитализация? Весь день я провела с гостями клуба. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу. Сделала операцию, рассказывала о ней ранее. Чувствую себя прекрасно. Прошу оставить меня и мою семью в покое и перестать придумывать события моей жизни! Спасибо огромное за понимание.

polinadibrova Ровно 9 лет назад в солнечный весенний день мы с Димой венчались.

Некоторые поклонники поддержали Полину.

- Такие вещи касаются только узкого круга близких людей, - написал один из них. - Если мы, подписчики, узнаем о Вашей желанной, настоящей беременности, о которой Вы расскажите сама, будем радоваться за вас и вашу семью. А сейчас не обращайте внимания.

Или вот:

- Полиночка, терпения вам. К сожалению, люди не знают границ в своей злобе и зависти!

polinadibrova Ну а теперь расскажу вам о будущем дне

Однако были и те, кто все же остудил пыл Дибровой:

- Но в том посте беременность не опровергли, - написал один из поклонников.

Было и такое сообщение:

- Полина, Вы же сами эти слухи спровоцировали, прекрасно зная, на что идете. Зачем строить из себя саму невинность, не понимая откуда у слуха ноги растут. Смешно даже.

К слову, сама Полина как-то призналась, что мечтает о дочке. Пост красавицы за несколько часов собрал 8,5 тысячи лайков.

polinadibrova Девочки - особенное счастье для меня это просто #КОСМОС

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Было дело: Дмитрий Дибров помог победить молодой супруге в конкурсе красоты

Неизвестные подробности знакомства Полины с будущим мужем, которое перевернуло всю ее жизнь, «КП-Ростов» рассказала руководитель школы моделей агентства «Имидж-Элит» Елена Степура.

- Своего звездного супруга Полина очаровала сразу, - вспоминает Елена Николаевна. - Это случилось 12 лет назад на «Beauty of the Body2007». - Мы вместе с Дибровом находились в жюри этого конкурса красоты в Москве. Полине тогда было всего 17 лет. На тот момент ее рост был 176 сантиметров, а параметры: грудь — 88 см, талия — 61 см, бедра — 89 см. Она просто обворожила Дмитрия настолько, что тот даже уговорил еще одного члена жюри - Сергея Астахова, проголосовать за красавицу-ростовчанку. И, кто бы сомневался (!), у него получилось.

Но, как оказалось, это было только начало. (подробности)

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Судя по всему, Дмитрий Дибров сначала станет дедушкой, а потом – отцом в шестой раз. Полина уже предвкушает, как она в 30 лет будет справляться с ролью бабушки. Полина не раз рассказывала в интервью, что ей очень нравится роль матери, домохозяйки и жены известного мужа. Многодетная мама не скрывает, что супруг ее хорошо обеспечивает: он полностью организовал быт, наняв для Полины армию помощников по дому. Так что она занимается только воспитанием детей, в чем ей помогают няни. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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