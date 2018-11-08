В Ростове-на-Дону найденная у бомжей 4-летняя Ксюша рассказала, как собирала конфеты и цветы на кладбище

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-08T12:51:38+03:00

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Вот уже вторую неделю четырехлетняя Ксюша находится под присмотром органов опеки Ростова-на-Дону. Малышка с белыми кудряшками очаровала всех и сразу: она тараторит без умолку, декламирует стихи с выражением и поет песни, а еще не хочет, чтобы ее настоящих родителей нашли. От историй, которые рассказывает ребенок, - волосы дыбом даже у, казалось бы, видавших виды педагогов и психологов.

«С МАМОЙ Я ЖИТЬ НЕ ХОЧУ!»

Итак, 19 октября ростовские полицейские увидели в самом центре города такую картину: в переулке Газетном, что в районе Центрального рынка, рядом с маргинальными личностями бегал ребенок. На попрошайку девочка не была похожа. А те не могли объяснить: откуда она вообще взялась. Малышку забрали стражи порядка. Какое-то время она находилась в больнице. Когда медики уверились, что жизни маленькой пациентки ничего не угрожает, отправили ее в социально-реабилитационный центр. Там-то и выяснилось: ребенку всего четыре годика, называет себя Ксюшей.

- Девочка абсолютно здорова, хорошо говорит для своего возраста, читает стихи и поет песни, - говорит сотрудница органов опеки Кировского района. - Она рассказала, что прожила несколько месяцев вместе с родителями при церквях, в том числе у Северного кладбища. Такой вывод мы сделали после того, как малышка произнесла: «С мамой я жить не хочу, потому что мы с ней по кладбищам ходили конфеты собирали, она мне цветы дарила». Наверное, их потом сдавали на продажу.

«Я БАЛОВАННАЯ, ПОЭТОМУ НИКОМУ НЕ НУЖНА»

- Мы выяснили у церкви, что девочку там действительно видели, - продолжает чиновница. - Она жила вместе с семьей. Настоятель видел даже паспорт мамы, та - уроженка ДНР. Приехали в Ростовскую область с юго-востока Украины несколько лет назад. А минувшим летом вся семья как в воду канула. По словам Ксюши, это время они прожили в Батайске. Также девочка рассказала педагогам, что ее мать зовут Елена Хливная, а отца Сергей. Говорит так: «Папу посадили, а мама поехала к нему и пропала». И тут же просит: «Не отдавайте меня больше маме!».

К слову, как попала к бомжам она не помнит. Но объясняет ситуацию, в которой оказалась, по взрослому: «Я балованная, поэтому никому не нужна».

Но, как выясняется, нужна и даже очень. Уже есть несколько желающих взять девочку к себе. Одна из них - женщина, которая ухаживала за своим ребенком в больнице, где в это время находилась и Ксюша. Они хорошо поладили. Есть и другие неравнодушные мамы и папы, готовые взять ребенка на воспитание. Но пока органы опеки все же ищут биологических родителей малышки. А еще, по словам Ксюши, у нее есть родные братья (сыновья матери от первого брака, - прим. автр.) Они живут вместе с бабушкой в Белгородской области.

Правда, попасть в новую семью девочка, если и сможет, то не скоро. По процедуре - еще в течение месяца будут искать родных. Если их не найдут, нужно будет восстанавливать свидетельство о рождении ребенка, запрашивать документы. И на это может уйти еще около восьми (!) месяцев.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о родителях или родственниках малышки, звоните по телефону: 8 (863) 262-36-13. Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 76.

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