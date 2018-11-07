В Ростовской области полиция при поддержке спецназа взяла штурмом наркопритон, устроенный в больнице

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-07T11:55:45+03:00

По палатам валялись компоненты для изготовления наркотиков. Фото: скрин с оперативного видео МВД.

Изменить размер текста: A A

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России по Ростовской области при силовой поддержке бойцов спецназа из отряда «Гром»провели настоящую спецоперацию по нейтрализации наркопритона в одной из больниц.

- Прямо в палатах пациенты в кустарных условиях изготавливали и употребляли дезоморфин, смешивая его с другими препаратами, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, двое наркоманов (одному 41 год, другому 24), познакомившись в медучреждении и распознав друг друга с первого взгляда, поскольку оба успели побывать в местах лишения свободы, никого особо не стесняясь, смешивали всю эту гадость, а потом спокойно кололи себе.

Задержанные представляли из себя жалкое зрелище. Фото: скрин с оперативного видео МВД.

- В момент задержания при них обнаружили свертки с наркотиками общей массой около двух граммов, а также шприц с уже готовой смесью, к тому же по палатам валялись использованные шприцы и посуда для изготовления наркозелья, - уточнили в полиции.

Кстати, Минздрав заранее проинформировали о предстоящей операции, поэтому по коридорам больницы спецназ вошел без шума, а вот в палаты, где обретались эти самые «пациенты», ворвались как положено — отчего оба едва не запрыгнули на стену.

Для наркоманов "визит" спецназовцев стал полнейшей неожиданностью. Фото: скрин с оперативного видео МВД.

- В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, - резюмировали в главном управлении МВД по Ростовской области. - Плюс на фигурантов составлены протоколы по статьям «Незаконное изготовление наркотиков» и «Потребление наркотических средств без назначения врача» Кодекса об административных правонарушениях РФ.