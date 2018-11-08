Пылающее закатом ростовское небо взорвало ленты социальных сетей

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-08T10:37:39+03:00

Закат в Ростове-на-Дону. 7 ноября 2018. Фото Дианы Ермаковой из группы ВК "Ростов Главный".

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Вечер 7 октября подарил Ростову-на-Дону сказочный закат. Облачное небо перелевалось алым, оранжевым, желтым, малиновым, лиловым цветами. Многие ростовчане останавливась по дороге с работы домой, чтобы запечатлеть эту красоту. После социальные сети наполнились сотнями фотографий пылающих небес.

- Не закат, а закатище! - написал ростовский фотограф Иван Травин.

- На самом деле, ни одна камера не смогла описать этой красоты, - прокомментировала ростовчанка Виорика.

- Только ленивый или слепой не сфоткал этот закат... - посетовал пользователь Николай.

"Комсомолка" зашла в Instagram и собрала лучшие снимки волшебного заката от жителей донской столицы.

artemlobacev Красота, она в мелочах. Нужно только приглядеться. Мир не такой плохой, как вы все думаете.

aosokin85 Как вам закат сегодня в Ростове? #ростов #ростовзакат #закат

luspikayan Главное, ты себя, люби, а там и остальные подтянутся! Ps. это был невероятный закат.

oksana_gugueva Вчера закат был особенно впечатляющим! Сумасшедшее буйство красок! Однако, вчера выяснилось, что большинство людей считают его зловещим. Как вам? Какое прилагательное приходит в голову?

rostov_like Сегодняшний закат взорвал ленту Ростова

8fidchi8 Вчерашний наш закат в Ростове. Его только ленивый со всех точек города не вывалил в сеть. Я умом и сообразительностью тоже не отличаюсь.

СРАВНИ-КА

"Космически красивое небо": невероятный закат наблюдали нижегородцы 12 октября

На небе переливались буквально все оттенки красного и желтого цветов. Социальные сети превратились в настоящую галерею из фотографий. Не запечатлеть такой закат было сложно. (подробнее)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону засняли «ядерный» закат в форме гриба

По подписям к фото ясно, что снимок был сделан кем-то из автомобилистов. На нем - сгустившиеся тучи в форме гриба закрывают уходящее солнце. Захватывающий снимок получился очень красочным, но одновременно пугающим. (подробнее)