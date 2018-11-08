Пылающее закатом ростовское небо взорвало ленты социальных сетей
Вечер 7 октября подарил Ростову-на-Дону сказочный закат. Облачное небо перелевалось алым, оранжевым, желтым, малиновым, лиловым цветами. Многие ростовчане останавливась по дороге с работы домой, чтобы запечатлеть эту красоту. После социальные сети наполнились сотнями фотографий пылающих небес.
- Не закат, а закатище! - написал ростовский фотограф Иван Травин.
- На самом деле, ни одна камера не смогла описать этой красоты, - прокомментировала ростовчанка Виорика.
- Только ленивый или слепой не сфоткал этот закат... - посетовал пользователь Николай.
"Комсомолка" зашла в Instagram и собрала лучшие снимки волшебного заката от жителей донской столицы.
СРАВНИ-КА
"Космически красивое небо": невероятный закат наблюдали нижегородцы 12 октября
На небе переливались буквально все оттенки красного и желтого цветов. Социальные сети превратились в настоящую галерею из фотографий. Не запечатлеть такой закат было сложно. (подробнее)
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
В Ростове-на-Дону засняли «ядерный» закат в форме гриба
По подписям к фото ясно, что снимок был сделан кем-то из автомобилистов. На нем - сгустившиеся тучи в форме гриба закрывают уходящее солнце. Захватывающий снимок получился очень красочным, но одновременно пугающим. (подробнее)