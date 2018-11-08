Представитель Ростовской области в конкурсе «Народный участковый - 2018»: «Важно знать людей, общаться с ними»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-08T14:53:18+03:00

Левон вот уже 12 лет работает участковым. Фото: ГУ МВД России по РО

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Мало времени остается до завершения голосования за самого народного участкового России. Потому у вас еще есть время, чтобы зайти на сайт «Комсомольской правды», где можно оставить свой голос.

Ростовскую область в федеральном конкурсе представляет Левон Шагинов из села Чалтырь Мясниковского района. Закончил школу с золотой медалью, спортсмен, вот уже больше 12 лет работает участковым. На его счету не один десяток раскрытых преступлений.

- В работе участкового самое главное - профилактика, - говорит Левон Шагинов. - Чтобы не допустить правонарушений, надо знать свое население, уметь общаться. А также - держать «на карандаше» некоторых граждан, чтобы те не оступились.

- Как отнеслись к победе в региональном конкурсе «Народный участковый»?

Ростовскую область в федеральном конкурсе представляет Левон Шагинов из села Чалтырь Мясниковского района.Фото: ГУ МВД России по РО

- Радовался! Знаю, некоторые ветераны МВД, с которыми общаюсь, перенимаю их многолетний бесценный опыт, даже проводили агитацию среди знакомых и родственников в пользу меня. Не скрою - приятно. Для меня победа в региональном конкурсе - это уже достижение. Также хочу поблагодарить всех, кто голосует за меня в общероссийском конкурсе участковых. Спасибо!

Конкурс завершается 10 ноября, а награждение победителя и призеров состоится в Москве 16-го числа, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

ВАЖНО!

Любой желающий может поддержать участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Мясниковскому району майора полиции Левона Шагинова, который представляет Ростовскую область в финальном этапе конкурса «Народный участковый - 2018». Для этого надо зайти в специальный раздел на сайте «Комсомольской правды», в котором размещена информация о сотрудниках, претендующих на звание «Народный участковый». Конкурс завершается 10 ноября. Важен каждый голос!