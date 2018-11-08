Убивали из-за кредитов: в Ростове-на-Дону продавщица и ее супруг заманивали жертв на встречу со знахаркой

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-08T17:28:59+03:00

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Все из-за денег и кредитов. Жительница Ростова-на-Дону 38-летняя Наталья погрязла в многочисленных займах. Сама она работала на Северном продавщицей продуктового магазина, зарплата крохотная, супруг-шабашник перебивался случайными доходами. А жить красиво хотелось сейчас. Как-то, разговорившись с покупателем-выпивихой, Наталья призналась в крайней нужде, а тот согласился выручить на пару месяцев. Занял 100 тысяч рублей, а вскоре попросил вернуть. Продавщица нашла только половину суммы.

- Отдай по-хорошему, в Крым хочу поехать, - настаивал мужчина, регулярно заглядывая в магазин.

Наталья решила от него избавиться. Предложила выпить водки, в которую подсыпала снотворное. Когда мужчина заснул, будучи не маленького телосложения, «обняла» его так, что задушила. Испугалась, позвала на помощь мужа, тот попросил машину у знакомого таксиста. Тело вывезли да выбросили на пустырь. Прошла неделя, другая, третья. Продавщица ждала появления полицейских, но никто ею не интересовался. Закралась мысль, что все сойдет с рук. Вот только денег все также не хватало.

ЗАДУШИЛА ХОЗЯЙКУ МАГАЗИНА

Дородная Наталья располагала в беседе, поэтому как-то хозяйка магазина, где она работала, поделилась своей бедой: ее зятя посадили за хищение, а шурин ударился в бега. Бизнес-вумен очень переживала, все не находила места себе.

- А может, к знахарке-гадалке, - предложила Наталья, у которой уже зародился план. - Знаю я одну, очень сильная, всю правду расскажет. Только надо определенные условия выполнить.

Легенда была такая: предпринимательница должна взять из дома всю наличность, с которой обратно вернется. Просто процесс, так сказать, заглядывания в будущее требует присутствия купюр и украшений.

- Посидите на наличности, а потом заберете, - «пела» обвиняемая. - Заплатите , сколько захотите, зато душа будет спокойна.

А та и согласилась. Продавщица подговорила мужа опять взять машину у знакомого таксиста.

- Под надуманным предлогом поездки к целительнице вывезли в безлюдное место, расположенное в Аксайском районе, где задушили (прямо в машине, - авт.), а после завладели денежными средствами в размере 300 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Теоретически этих денег должно было хватить на все кредиты, да супруг Натали ударился во все тяжкие. Как позже рассказали знакомые семьи, он стащил всю сумму, снял номер в крутой гостинице, где кутил с девушками, пока деньги не закончились. Потом приполз домой, посыпал голову пеплом и каялся. Был большой скандал, но женщина простила.

"ЗНАХАРКА ТОЧНО ПОМОЖЕТ"

Через месяц у нее появился еще один план спасения от долгов. Она случайно встретила одноклассницу Веру. У женщин дети учились в одной школе. Во время разговора та якобы обмолвилась, что ищет возможность нетрадиционного лечения своего любимого супруга.

- Я знаю одну знахарку, собирай деньги, точно поможет, - уже привычно стала лгать Наталья, а вечером приказала мужу снова искать знакомого таксиста.

Вера очень хотела помочь своему мужу. Фото: соцсети

Через некоторое время, заняв у друзей и знакомых 40 тысяч рублей, Вера позвонила однокласснице и сообщила, что деньги есть. Уже вечером пришла к ней домой, потом втроем сели в машину.

- По предварительным данным, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, под обманным предлогом вывезли потерпевшую в безлюдное место, расположенное на территории Родионово-Несветайского района, где совершили ее убийство, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Несчастную задушили ремнем, после чего спрятали тело в камышах у водоема. Наутро снимки Веры появились в соцсетях. Тревогу поднял супруг и родители, розыск подхватили СМИ, которые попросили отозваться возможных очевидцев. А помогли почти последние слова пропавшей своим родителям. Она обмолвилась о встрече с одноклассницей и целителе.

Вскоре в дом Натальи Палаткиной постучались оперативники. Она плакала, заламывала руки, извинялась перед родными своих жертв и призналась во всем. Очень скоро женщина вместе с мужем предстанет перед судом. Следователи считают, что им удалось собрать достаточно доказательств их вины. А грозит им до 20 лет лишения свободы.