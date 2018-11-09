"Это предательство России!": за что блогер требует лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста

Скандал с предложением ростовского блогера и эксперта Госдумы по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна лишить за резкие высказывания в отношении России актера Михаила Ефремова звания «Заслуженного артиста РФ», присвоенного ему в 1995-м Борисом Ельциным за «большие заслуги в области искусства», набирает обороты.

Во-первых, зампред комитета ГД РФ по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко заметил, что звание Ефремову присваивалось не за высказывания, а за творчество.

Во-вторых, сам артист объявил, что ему «по барабану» все эти предложения.

В-третьих, лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич назвал ситуацию «мышиной возней».

В-четвертых, телеведущий Владимир Соловьев призвал Михаила Ефремова съездить в Крым, затронутый в интервью артиста украинской радиостанции, и самому расспросить местных, где им лучше живется — в России или на Украине.

Словом, возня не возня, а сюжет с Михаилом Ефремовым в главной роли получился крутой.

«КП» созвонилась с Вадимом Манукяном, чтобы расспросить его, зачем он привлек такое внимание к этой теме и что он думает обо всем теперь, когда прозвучали различные комментарии.

РАЗ ЕМУ ПО БАРАБАНУ, ПУСТЬ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЗВАНИЯ САМ

- Да, думаю сейчас уже все слышали, как говорил Макаревич и про то, что Крымский мост отдать, и про россиян, - заявил «КП» - Ростов-на-Дону» Манкуян. - И лишать (звания «Заслуженный артист РФ» - прим. ред.) его надо, что называется, по совокупности — за все. Типичный россиянин был выставлен пропойцей, который употребляет «боярышник» - это неприятно, согласитесь. И что самое главное: это ведь была не острая сатира в своем государстве, а все происходило перед украинской публикой — издевательство над Родиной в стране, которая объявила Россию страной-агрессором.

Почему Михаила Ефремова хотят лишить звание "Заслуженного артиста" - мнение эксперта Госдумы. 00:00 00:00

- Вы имеете в виду, была игра на чувствах, на «самостийности»?

- Что-то вроде того. Это был спектакль Михаила Ефремова для публики, которая настроена неприязненно по отношению к нам, он сделал свое шоу со всеми этими штампами и клише, популярными в Киеве. Просто — чтобы украинцы посмеялись над россиянами.

- Но не кажется вам, что это все-таки чересчур — лишать награды? Режиссер Владимир Бортко вот, например, говорит, что ему давали ее все-таки за творчество, а не за заявления. Ну, правда, Вадим, есть ведь свобода слова — должна быть, не согласны?

- Да я и не призываю лишать звания за высказывания — нет! Как раз-таки за творчество следует его этого звания лишить. И я полагаю, что Бортко не в курсе содержания концертных выступлений Ефремова, а отреагировал на высказывания об «имперском мороке России». А если бы он узнал, допустим, об его словах о том, что «лучше бы СССР и вовсе не было», и о других вещах о нашей стране и согражданах, - реакция, надо полагать, была бы другая.

ЭТО БЫЛ АНТИРОССИЙСКИЙ СПЕКТАКЛЬ С ЕФРЕМОВЫМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

- Но почему предательство? Вы ведь так назвали это?

- Знаете, если бы это все прозвучало в любой другой стране — Франции, Германию, Великобританию, да хоть США, в конце концов! - не было бы такой реакции с моей стороны. Но это произошло именно на Украине — в стране, заявляющей, что она воюет против России. И он поехал туда не с концертом или спектаклем, которые могли бы объединить народы, а его шоу, иначе не назовешь, было творческим ходом, направленным на то, чтобы разъединить россиян и украинцев, а это и есть предательство. И подлость.

Блогер и эксперт Вадим Манукян - о "предательском хайпе" актера Михаила Ефремова. 00:00 00:00

- А сам Ефремов сказал, что ему по барабану.

- Да, я читал. Наверное, так и есть. Могу предположить, что его интересует только выгода: чтобы билеты хорошо раскупались. Но если ты говоришь, что звание тебе по барабану, то надо быть честным — откажись, и все.

А Вадим Манукян оскорбился тем, что актер считает типичного россиянина забулдыгой, пьющего "боярышник".Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ОПОРОЧИЛ РОССИЮ ЗА РУБЕЖОМ — СНИМАЙ НАГРАДЫ!

- Только ради денег что ли? Не кажется вам, что человек имеет право высказывать свою позицию?

- Слушайте, ну не стоит лукавить, правда! Зачем он поехал на Украину? Ради высказывания своей позиции! Перестаньте — чтобы напомнить там о себе, показать себя защитником Украины, чисто ради денег, ради заработка поехал и сыграл на популярной там теме: выступить там с сатирой, где высмеивается Россия и россияне, это беспроигрышный вариант. Хайп, как сейчас модно говорить. Только у этого хайпа неприятный душок. Предательский.

- И все-таки — на мой взгляд, не справедливо точечно эдак выдергивать артистов и по одному лишать званий, нет? Не понравилось вам или еще кому-то слова или, пускай, творчество Ефремова, Макаревича или еще кого-то — давайте лишим звания и наград.

- Согласен. Нужен закон. Одинаковый для всех. Речь идет, конечно, не только об Ефремове. Не он один, а были выступления и других «заслуженных» и «народных» с негативом в адрес России. Да, необходимо законодательное регулирование в таких случаях, но — и я настаиваю на этом пункте! - речь идет о тех заявлениях, которые были сделаны за пределами РФ. А эта история с Ефремовым пусть послужит примером.

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