2018-11-09T14:18:48+03:00
Общество

В Батайске в магазинах бытовой техники стартуют акции

Уже скоро в ряде магазинов бытовой техники Батайска покупатели могут стать участниками приятных акций и получить полезные подарки
материал предоставлен магазином "Эксперт"
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С 10 ноября по 10 января, покупая технику Aresa на общую сумму от 2000 до 3000 рублей включительно, можно получить в подарок щипцы для укладки волос HiTT. Если стоимость покупки превысит 3000 рублей, магазин подарит чайник HiTT.

С 1 по 30 декабря при покупке телевизора LG 4K клиент получит в подарок модуль "Триколор".

Также в ноябре действует горячее предложение LED-телевизор HARTENS HTV-32R011B-T2/PVR можно купить по цене 9999 рублей.

В добавок баллы, которые зачисляются на карту с каждой покупки, не сгорают. Ими можно оплатить до 100% следующей покупки.

Акции проводятся в следующих магазинах:

магазин "Эксперт" в ТЦ "Олимпия" - ул. Максима Горького, 285К, тел. 8 (86354) 50-364;

магазин "Электромир" - ул. Куйбышева, 149, тел. 8 (86354) 50-999;

магазин "Электроника" - ул. Привокзальная, 19, тел. 8 (86354) 42-370.

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