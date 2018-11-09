Географический диктант 11 ноября 2018 Ростов-на-Дону: где пройдет, как записаться и узнать результаты. В ближайшее воскресенье в 12:00 желающие смогут принять участие в ставшей уже традиционной акции, которая проводится Русским географическим обществом четвертый год подряд. А именно - написать диктант на знание географии.

Как рассказали организаторы, в этом году диктант будет состоять сразу из двух частей, в каждой из которых по 15 вопросов.

- Вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитаны на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест, - отмечается на официальном сайте экзамена.

Известно, что написать диктант можно как в аудиториях, так и онлайн - то есть на официальном Интернет-сайте проекта, причем даже несколько дней (с 14:00 11 ноября и до 15 числа включительно).

Сообщается, что в Ростове-на-Дону самой крупной такой площадкой, которая соберет добровольцев со всего города, станет Институт науки о Земле ЮФУ. Там одновременно будут писать около 600 человек. Всего же в этой акции готовятся принять участие не меньше пяти тысяч жителей Ростовской области, для них открыты несколько десятков площадок. Кстати, географический диктант напишут даже целыми войсковыми частями!

Желательно, перед тем как прийти на площадку, дозвониться до организаторов, потому что для пропуска в аудиторию могут потребоваться студенческий, паспорт ли другое удостоверение личности. Приходить просят заранее, чтобы получить бланки без спешки и успеть их заполнить. А в большинстве корпусов проход разрешен только по заранее составленным спискам.

К слову, свои результаты можно узнать по индивидуальному номеру, который будет на бланке для заметок. Его нужно будет ввести на официальном сайте после 30 ноября 2018 года.

Уже известно, что в этом году акция пройдет на пяти материках, будут открыты свыше 3, 3 тысячи площадок.

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Где будут писать диктант в Ростове-на-Дону

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР г. Ростов-на-Дону

Адрес: пр. М.Нагибина, 24/50.

Телефон: 8-938-120-18-47.

ГБПОУ РО "РАДК"

Адрес: ул. Большая Садовая, 28.

телефон: 8-929-818-70-77.

ДГТУ

Адрес: пл. Гагарина, 1.

Телефон: 8-919-884-43-12.

Институт наук о Земле ЮФУ

Адрес: ул. Р.Зорге, 40.

Телефон: 8-918-566-60-71.

Лицей №50 при ДГТУ

Адрес: пер. Соборный, 88.

Телефон: 8-989-725-96-56.

Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма "Сократ"

Адрес: ул. Социалистическая, 126.

Телефон: 8-918-507-95-67.

РЦУ

Адрес: пр. Буденновский, 43.

Телефон: 8-951-498-91-82.

Войсковая часть 40911

Адрес: ул. Семашко, 89.

Телефон: 8-928-123-37-60.

Войсковая часть 41497

Адрес: ул. Таганрогская, 137/3.

Телефон: 8-918-547-07-16.

Военный комиссариат Ростовской области

Адрес: улица Города Волос, 9.

Телефон: 8-904-445-27-34.

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Официальный сайт диктанта (перейти)