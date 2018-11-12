Прокуратура назвала виновных в обрушении понтонного моста в Ростове-на-Дону

Волго-Донская транспортная прокуратура назвала причину обрушения понтонного моста через Дон, из-за чего свыше 400 человек оказались отрезанными от большой земли. Предварительные выводы таковы: за мостом очень плохо следили. Но у прокуратуры другая формулировка.

- Эксплуатация осуществлялась с максимальными нагрузками на центральные звенья понтонного моста, при этом эксплуатирующая организация несвоевременно предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста, - говорится в официальном сообщении Волго-Донской транспортной прокуратуры.

Сам понтонный мост, напомним, уже много лет собирается весной, а в первую декаду ноября отправляется на консервацию. Зимой никакого сообщения с островом не существует. Кому надо, те просто ходят пешком по льду либо переправляются на лодке. Так вот, экономия содержании переправы была такой, что нынешней весной мост был допущен к эксплуатации с замечаниями от МЧС. Правда, они не влияли на саму работу переправы, больше на безопасность - не хватало спасательных кругов и световой сигнализации.

- Волго-Донским транспортным прокурором в отношении трех должностных и одного юридического лица (муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, на балансе которого находится мост, - автр) возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщают в прокуратуре, добавляя, что одновременно внесены

представления с требованием устранить нарушения.

Напомним, обрушение понтонного моста произошло 4 ноября, когда многие ростовчане отправились на Зеленый остров, чтобы отметить праздник и закрыть сезон пикников. Около пяти часов вечера начали проседать два пролета (сам мост состоит из 15 понтонов). Ни пройти, ни проехать по ним было невозможно. До полуночи спасатели на лодках курсировали между правым и левым берегами, чтобы перевезти всех людей (на Зеленом острове было больше 400 человек), а вот с машинами, на которых многие приехали, оказалось сложнее. Сначала из Донского спасательного центра на помощь прибыл плавающий гусеничный транспортер, но его мощности явно не хватало. Добавили еще один, а потом еще и буксир-платформу. Силы и техника были задействованы серьезные.

- Всего с помощью двух транспортеров и буксира-платформы было перевезено 163 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В общей сложности в группировку, которая работала на месте, вошло 55 человек, было задействовано 19 единиц техники.