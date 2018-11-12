2018-11-12T15:13:11+03:00
Здоровье

Завершилось голосование в проекте «Клиника года-2018»

«Клиника года» - это народная премия медиахолдинга «Комсомольская правда», цель которой не только выбрать сильнейшие учреждения, но и сделать сферу медицины более открытой и понятной, посоветовать ростовчанам самые достойные медицинские организации
Наталья ВЕСНИНА
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&ensp;Фото: Александр ГЛУЗ
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Социально значимый проект «Клиника года-2018» стартовал в Ростове 1 августа 2018 года. В нем смогли принять участие клиники города и области, оказывающие самый разный спектр медицинских услуг.

В период с августа по октябрь 2018 года посетители сайта KP.RU голосовали за медицинские учреждения, которым они больше всего доверяют. Было отдано свыше 28 тысяч голосов. Результаты оказались следующими.

Список победителей по номинациям:

Территория здоровья: лучшая многопрофильная клиника - медицинский центр «Ревиталь».

Безграничное доверие: современная клиника с вековыми традициями лечения - НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД».

Индивидуальный подход к здоровью: лучшая клиника в сфере лечения метаболических нарушений - центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ».

Новейшие технологии имплантации: лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования - стоматологический центр «Династия-С».

Передовая стоматология: лучшая клиника эстетической стоматологии - стоматологическая клиника «Доктор Келлер».

Безупречный сервис: лучшая клиника в сфере организации и обслуживания пациентов - медицинский центр «Авеню».

Формула рождения: лучшая клиника ЭКО и репродукции - клиника репродуктивных технологий «Геном-Дон».

Инновационная стоматология: лучшая стоматологическая клиника для всей семьи - стоматологическая клиника «Реноме».

Легкий шаг: лучшая клиника по решению варикозных проблем - клиника лазерной хирургии «Варикозанет».

Здоровье животных: лучшая многопрофильная ветеринарная клиника - ветеринарная клиника «Центр».

Искусство преображать: лучшая косметологическая клиника - центр косметологии DeL’Art.

Искусство возвращать зрение: лучшая офтальмологическая клиника - лечебно-диагностический центр «Сокол».

Власть над зависимостью: лучшая наркологическая клиника - клиника «Спасение».

Диагностика без границ: лучшая клиника в сфере диагностических услуг - сеть медицинских центров «Эталон».

Надежда на исцеление: эффективное лечение зависимости -

центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов».

Женское здоровье: лучший медицинский центр в сфере гинекологии - медицинский центр «Юнона».

Клиника у дома: высокое качество медицинских услуг - медицинский центр «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК».

Лучшая диагностическая клиника административных центров Ростовской области - Диагностический центр МРТ+.

«Комсомольская правда» поздравляет всех победителей и участников проекта «Клиника года-2018». Мы рады тому, что медицинские учреждения в регионе постоянно совершенствуются, улучшают качество предоставляемых услуг и сервис для пациентов, расширяют спектр применяемого современного оборудования. Благодаря этому ростовчане получают квалифицированную медицинскую помощь.

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