Завершилось голосование в проекте «Клиника года-2018»
Социально значимый проект «Клиника года-2018» стартовал в Ростове 1 августа 2018 года. В нем смогли принять участие клиники города и области, оказывающие самый разный спектр медицинских услуг.
В период с августа по октябрь 2018 года посетители сайта KP.RU голосовали за медицинские учреждения, которым они больше всего доверяют. Было отдано свыше 28 тысяч голосов. Результаты оказались следующими.
Список победителей по номинациям:
Территория здоровья: лучшая многопрофильная клиника - медицинский центр «Ревиталь».
Безграничное доверие: современная клиника с вековыми традициями лечения - НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД».
Индивидуальный подход к здоровью: лучшая клиника в сфере лечения метаболических нарушений - центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ».
Новейшие технологии имплантации: лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования - стоматологический центр «Династия-С».
Передовая стоматология: лучшая клиника эстетической стоматологии - стоматологическая клиника «Доктор Келлер».
Безупречный сервис: лучшая клиника в сфере организации и обслуживания пациентов - медицинский центр «Авеню».
Формула рождения: лучшая клиника ЭКО и репродукции - клиника репродуктивных технологий «Геном-Дон».
Инновационная стоматология: лучшая стоматологическая клиника для всей семьи - стоматологическая клиника «Реноме».
Легкий шаг: лучшая клиника по решению варикозных проблем - клиника лазерной хирургии «Варикозанет».
Здоровье животных: лучшая многопрофильная ветеринарная клиника - ветеринарная клиника «Центр».
Искусство преображать: лучшая косметологическая клиника - центр косметологии DeL’Art.
Искусство возвращать зрение: лучшая офтальмологическая клиника - лечебно-диагностический центр «Сокол».
Власть над зависимостью: лучшая наркологическая клиника - клиника «Спасение».
Диагностика без границ: лучшая клиника в сфере диагностических услуг - сеть медицинских центров «Эталон».
Надежда на исцеление: эффективное лечение зависимости -
центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов».
Женское здоровье: лучший медицинский центр в сфере гинекологии - медицинский центр «Юнона».
Клиника у дома: высокое качество медицинских услуг - медицинский центр «ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК».
Лучшая диагностическая клиника административных центров Ростовской области - Диагностический центр МРТ+.
«Комсомольская правда» поздравляет всех победителей и участников проекта «Клиника года-2018». Мы рады тому, что медицинские учреждения в регионе постоянно совершенствуются, улучшают качество предоставляемых услуг и сервис для пациентов, расширяют спектр применяемого современного оборудования. Благодаря этому ростовчане получают квалифицированную медицинскую помощь.
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