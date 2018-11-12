2018-11-12T18:32:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону суд заблокировал сайты компании «Кэшбери», названной ЦБ РФ финансовой пирамидой

Информация с принадлежащих группе ресурсов отныне запрещена к распространению
Александр СТЕПАНОВИрина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сайты «кэшбери. рф» и cashbery.com запрещены по решению суда.Сайты «кэшбери. рф» и cashbery.com запрещены по решению суда.
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Во вторник, 12 ноября, Первомайский районный суд Ростова-на-Дону заблокировал сайты известной компании «Кэшбери», на чем настаивала прокуратура, подав в начале октября соответствующий административный иск.

- Требование прокурора района удовлетворены в полном объеме, - сообщила "КП-Ростов" Оксана Сухарева, старший помощник прокурора Ростовской области.

История с «Кэшбери» закрутилась, напомним, с сентября: Центробанк России объявил, что эту группа имеет признаки финансовой пирамиды, причем — самая крупная за последнее время, ущерб от деятельности которой составил от 1 до 3 млрд рублей.

Как следует из комментария директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, размещенного на официальном ресурсе регулятора, «компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях», привлекая деньги и в рублях, и даже в криптовалюте. Главное же — у компании нет и признаков реальной экономической деятельности.

При этом, отметил Лях, компании «Кэшбери», позиционирующей себя как холдинг, удалось «вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек», назвав ее одной из «самых масштабных финансовых пирамид», выявленной за последние годы», которая развернула свою деятельность практически по всей стране».

На сайте группы, к слову, сообщалось, что она занимается торговлей криптовалютами, взаимным кредитованием, торгами по банкротству и торговлей на финансовых рынках, предлагая клиентам делать инвестиции с фантастической доходностью — до 550-600 процентов.

Суд, приняв во внимание информацию прокуратуры, признал, что эта информация вводит в заблуждение потребителей, и теперь Роскомнадзору предстоит заблокировать сайты «Кэшбери». Впрочем, следует отметить, что на момент написания этого материала оба ресурса по-прежнему доступны.

Добавим также, что ООО с соответствующим названием было зарегистрировано несколько лет назад в качестве микрофинансовой организации в Ростове-на-Дону — собственно, поэтому суд и проходил в южной столице.

Между тем, руководитель группы, объявив об ее закрытии, сделал заявление, что расставаться с финансовым бизнесом не намерен: он сообщил, что «Кэшбери» был «только разминкой», а вместо нее через некоторое время появится другая компания.

КСТАТИ

"Кэшбери": как вернуть деньги из финансовой пирамиды

Центробанк раскрыл новую финансовую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания «Кэшбери» обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых. В нее вложились десятки тысяч человек по всей стране. Как выяснилось, мошенники даже не изобретают новых схем отъема денег у граждан. Старые просто преподносятся под модным современным соусом. Зато принципы распознавания финансовых пирамид не менялись. (подробности)

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