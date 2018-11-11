Мокрый снег и ветер: на Ростов-на-Дону надвигается мощный антициклон

На Ростов надвигается мощный антициклон, который станет причиной резкого похолодания. Согласно прогнозу синоптиков, непогода задержится с 11 до 14 ноября. Заток арктического холодного ветра приведет к резкому понижению температуры, сильному ветру (с порывами до 23 метров в секунду), а главное - осадкам в виде дождя со снегом. Спасатели не исключают, что такой комплекс неблагоприятных погодных условий спровоцирует ветровой сгон воды в реке Дон, нарушения судоходства, затруднения в работе водозаборных сооружений.

- Также не исключены обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций, повреждения крыш, - говорят в службе спасения, напоминая автомобилистам о необходимости смены летней резины на зимнюю, ведь не исключен гололед.

Со спасателями солидарны автоинспекторы.

- Необходимо помнить о том, что зимой ездить на летней резине крайне опасно, ведь ее сцепление с дорогой из-за льда и снега снижается в разы, что может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям, - пояснили в УГИБДД Ростовской области.- Ежегодно при смене сезонов происходит резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий. Причина таких аварий - невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.

ВАЖНО!

Автоинспекторы напоминают, что в преддверии зимы водителям необходимо проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей. ГИБДД рекомендует водителям психологически перестроиться на зимний стиль вождения и быть предельно внимательными на дороге в случае возникновения неблагоприятных метеорологических условий. В такой ситуации необходимо помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, обязательно включать фары и «противотуманки», а в условиях сильного тумана снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.