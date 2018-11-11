«Вижу и возбуждаюсь»: Звезда Playboy Мария Лиман выложила свой любимый снимок
Фотомодель из Ростова-на-Дону Мария Лиман, ставшая известной после сотрудничества с американским мужским журналом Playboy, продолжает тревожить мужскую половину человечества. Она выложила снимок, но какой! Ничего лишнего, ну почти ничего.
- Мое любимое фото. А тебе оно нравится? - спросила девушка.
Комментарии посыпались мгновенно (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «Супер!», «Красотка», «Вижу и возбуждаюсь», «Название Хочу любви много и до утра без остоновки», «Высшее фото, как и сама героиня этого фото!», «Ты на нем в экстазе?».
Напомним, ранее девушка порадовала снимками на футбольную тему.
- Не останавливайтесь, - попросили фолловеры.
Мария их услышала.
Красавица очень надеется выиграть, чтобы и дальше совершенствовать свою фигуру. Фото: liman_maria
Напомним, сейчас модель, которая начала свою стремительную карьеру со съемках в журнале Playboy, активно снимается в телефильмах, при этом не перестает радовать поклонников новыми пикантными фотографиями.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
Звезда Playboy Мария Лиман рассмешила ведущих Comedy Club
Известных шоуменов интересовал ответ на главный вопрос: «Почему ты снялась в Playboy?». Тогда красавица рассказала, что жила и работала в Праге, где ей предложили сняться в Playboy.
- Там съемка была слишком так… по-гинекологически, - пояснила она, сорвав дружный смех зала и ведущих. (Подробности)
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