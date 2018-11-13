Движение по трассе М-4 в Ростовской области нормализовалось после метели

Огромные пробки, образовавшиеся на федеральной трассе М-4 «Дон» после первого снега, выпавшего в Ростовской области в понедельник, 12 ноября, к утру вторника, когда осадки прекратились, сошли на нет.

- Движение нормализовалось, - отметили в ГИБДД.

Сервис «Яндекс.Пробки» подтверждает: практически по всей протяженности этой главной транспортной оси «север-юг» в донском регионе свободно — есть мелкие заторы, но это, можно сказать, мелочи в сравнении с тем, что было накануне вечером и ночью, когда пробка под Ростовом-на-Дону растянулась аж на тринадцать с лишним километров.

Отрезок федеральной трассы оказался просто парализован: громадные фуры буксовали на каждом подъеме, легковушки на летнем резине просто скатывались на обочины.

В госавтоинспекции ситуацию связали, впрочем, не только с погодными условиями, но еще и с ремонтом дороги на этом участке — совпало, что называется, но очень тяжело для тех, кто ехал в это время между 1002-м и 1015-м километром М-4.

Вот так выглядела трасса М-4 в понедельник, 12 ноября. Фото: ВК, паблик "Регион 61 | Ростов-на-Дону"

Уточнялось, что на месте работала снегоуборочная техника.

- На заснеженных участках дороги инспекторы ДПС регулируют дорожное движение, не допуская появления заторов, - сообщили в региональном управлении ГИБДД. - Призываем водителей не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники, а также соблюдать требования правил остановки и стоянки транспортных средств.

10-балльные пробки, напомним, сковали и саму южную столицу — практически весь центр в понедельник вечером на интерактивной карте подсвечивался красным цветом.