2018-11-13T14:29:43+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Влада Бобровникова стала мамой

Малышку назвали Ариа
Максим КАДАЕВОльга ЧЕПУРНАЯ
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Счастливые родителиСчастливые родители
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Сегодня утром, 13 ноября, олимпийская чемпионка Игр в Рио, левая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Владлена Бобровникова родила дочку! Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон".

Малышку назвали Ариа. Рост девочки – 50 сантиметров, вес – 2800.

Напомним, пара поженилась в июне 2015 года. Тогда журналисты шутили, что три года игры за итальянские клубы не прошли даром. Влада получила бесценный опыт, смогла стать чемпионом Италии и познакомилась со своим будущим женихом - красавцем Федерико. Произошло это на острове Сардиния. Гандболистка вспоминает те дни с нескрываемой ностальгией.

Фотосессия с собачками - подарок Федерико своей возлюбленной ко Дню святого Валентина. Фото из личного архива Влады Бобровниковой

Фотосессия с собачками - подарок Федерико своей возлюбленной ко Дню святого Валентина. Фото из личного архива Влады Бобровниковой

- Сардиния — настоящий рай, - рассказывает она. - Мы жили в небольшом доме неподалеку от моря. Милые улочки, солнце, там не чувствуешь времени — так и хочется спросить у прохожих: «А какой сегодня день недели?». Такой расслабленный ритм жизни. А по вечерам мы собирались компанией в баре, заказывали пиццу и смотрели трансляции футбольных матчей кальчо. Атмосфера потрясающая! Кстати, Федерико — фанат «Ювентуса», а я симпатизирую «Милану».

Поначалу русский Федерико совершенно не давался.

- Он постоянно возмущался: «Как одно слово может иметь столько смыслов?!» Но в итоге освоил, - рассказывала Влада. - Дома мы не говорим по-русски — только по-итальянски. Это греет душу Федерико (улыбается). Я и по-русски быстро разговариваю, а по-итальянски вообще тараторю без остановки. Он говорит, что я уже знаю язык лучше него.

Редакция "КП" от всей души поздравляет молодых родителей! Пусть девочка растет красавицей и умницей!

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