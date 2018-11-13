Водитель снял на видео взрыв "ГАЗели" на трассе М-4 "Дон"

Сегодня днем, 13 ноября, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошел взрыв. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, грузовая "ГАЗель" попала в ДТП и загорелась. Автомобиль выгорел практически полностью, но затем пламя добралось до газового баллона и раздался хлопок. Как раз в этот момент мимо по встречной полосе проезжала машина, водитель которой снимал на телефон пробку, и в кадр попал сам момент взрыва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/677649" frameborder="0"></iframe> Взрыв "ГАЗели" на трассе М-4 "Дон" 13.11.18.Соцсети

- Около 12 часов дня на 1107 километре автодороги М-4 водитель автомобиля "ГАЗель", по предварительным данным, допусил столкновение с впереди движущимся "КАМазом". После столкновения первый автомобиль загорелся. Пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства уточняются, - сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

Добавим, что из-за ноябрьского снегопада обстановка на дорогах Дона и Кубани напряженная. Водители отмечают многочисленные заторы и ДТП. МЧС объявили штормовое предупреждение. Донские власти готовятся развернуть 200 пунктов обогрева, военнослужащие ЮВО готовы вывести на трассы тяжелую технику для помощи ГИБДД и спасателям. Сегодня под Ростовом произошла массовая авария: столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб.

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