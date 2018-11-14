2018-11-14T09:54:02+03:00
Общество

Мальчик из Шахт, украденный цыганами, не смог жить с родными

Как сложилась судьба "маугли", прожившего в таборе 16 лет, а затем вернувшегося в семью
Ирина ПОТЕРЯ
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Василий пропал в ноябре 2000 года. Фото: Александр Иванов, ГУВД по Волгоградской областиВасилий пропал в ноябре 2000 года. Фото: Александр Иванов, ГУВД по Волгоградской областиВасилий пропал в ноябре 2000 года. Фото: Александр Иванов, ГУВД по Волгоградской областиВасилий пропал в ноябре 2000 года. Фото: Александр Иванов, ГУВД по Волгоградской области
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Осень 2000 года, город Шахты Ростовской области. Шестилетнего Васю Мусофранова увели с рынка цыгане, пока его мама торговалась с продавцом. Малыша подманили конфеткой и увезли на машине. В таборе светлые волосы мальчика перекрасили в черный цвет, назвали Митькой и переправили в Волгоград. Там он много лет собирал металлолом для своей новой цыганской семьи, просил милостыню, бродяжничал, забывая, кто он и откуда. Когда устал от такой жизни, дал деру. В табор Вася уже не вернулся, жил как придется, продолжая бродяжничать.

В июле 2016 года его за мелкое хулиганство задержал участковый. Полицейский не поверил, что светловолосый 22-летний парень - цыган. Начал разбираться и обнаружил особую примету - родинку на груди необычной формы. В архивах отыскалась ориентировка на пропавшего без вести Васю Мусофранова. Дело к тому времени закрыли, а мать мальчишки спилась и умерла.

Так Василий вернулся в цивилизованный мир. Он выступал на разных ток-шоу, рассказывал, что у цыган не было нормальной еды, книг, образования. Юноша не знал даже букв! Его родная сестра Галина решила взяться за образование младшего брата.

Василий в студии радио "КП" Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Василий в студии радио "КП"Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Парню оформили документы на паспорт, но он его так и не получил. Василий сбежал от сестры, жил в брошенном доме под Волгоградом. Голодал, но обратно не вернулся - ни к родным, ни в табор. Так и бродяжничает.

Спустя год "Комсомолка" попыталась найти Василия.

- Вот год и не общались, - грустно ответила сестра Галина. - Получилось, что у меня сломался телефон, потерялись номера, он не звонил. Что с ним - не знаю.

Вася у сестры Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Вася у сестрыФото: Ирина ПОТЕРЯ

Пришлось разыскивать друзей. Последний раз его видели на второй родине - Верхней Ельшанке - многонациональном районе Волгограда. Его приютил друг детства, разрешил пожить в доме, который остался тому по наследству.

- Поздно вы кинулись, не видел уже четыре месяца, - сказал Манук, когда «Комсомолка» ему дозвонилась. - Пропал. Где - не знаю. Ушел, дом пустой.

Пришлось обзванивать все инстанции, да организации. В больницы Волгограда Василий не находился, в списке убитых не числился, в поле зрения следственного комитета не был.

- Все проверили, к нам не попадал, – сказали в отзывчивой пресс-службе полиции Волгоградской области. - Не у нас он, но если что - поможем. История громкая была, подозревали, что парень вернется. Если сестра переживает, может написать заявление о розыске, но у него, как понимаем, паспорта нет, опять может представиться чужим именем. Но обязательно поможем!

Похитителям Василия удалось избежать суда за давностью преступления

Похитителям Василия удалось избежать суда за давностью преступления

Журналистские пути неисповедимы, а добрые дела и отношения никто не отменял. Добрались и до цыганского барона. Ну мало ли? Надо все проверить.

- В поселке его точно нет, - прислали «весточку» от барона. - Сотовый телефон выключен. Если появится - сообщим.

На этом пока все, но уверена, что продолжение следует.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Стиль жизни - комплекс привычек, патиернов поведения, ритуалов, особенностей взаимодействий внутри семьи и в социуме формируется в детстве, - говорит Екатерина Трофимова, член Европейской ассоциации психотерапевтов. - Исследователи утверждают, что уже в пять лет ребенок обладает всем «необходимым» для жизни и перевоспитание, переучивание будет сопряжено с большими сложностями. Есть версия, что это связано с так называемым явлением «импринтинга» (запечатления) всего впервые увиденного, как самого яркого и эмоционально значимого события. Подобное явление можно наблюдать у животных. Например, утенок, вылупившись из яйца, считает мамой любой объект, оказавшийся рядом. У человека все гораздо сложнее, однако, все мы немного утята и сформированное в детстве, действительно оказывает большую значимость на наше восприятие жизни, людей, событий, традиций и особенностей ролей. Таким образом, можно предположить, что для мальчика, воспитанного цыганами, наиболее значимым и важным являлись не устои и нормы нашего социального мира, а такие понятия, как свобода, непривязанность к месту и к людям, вероятно творчество, если он усвоил традиции цыганского народа и любовь к жизни во всех ее невероятных для обычного человека проявлениях. Вспоминается Гекельберри Финн, не готовый променять свою свободу ни на какие деньги и блага человечества.

PS: помимо «романтической» версии происходящего есть еще и пессимистическая. Так называемый «синдром бродяжничества» также может быть причиной уходов из дома даже при отсутствии психологических травм и ярких эмоциональных переживаний негативного характера. Но в данном случае, я думаю, речь об этом не идет.

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Как водится в историях со счастливым концом, правда выяснилась случайно, при «содействии» небольшого правонарушения. Волгоградскому участковому привели в опорный пункт молодого парня, который заявил, что является цыганом, а зовут его Дмитрий Михай.

- Точно!? Ты себя в зеркале видел, Михай!? Уж больно светлый, - засомневался страж порядка. - Не похож! Как твое настоящее имя?!

Тот помялся и рассказал, что не знает, как его фамилия и когда родился, а раньше звали вроде бы Васей. Много лет назад осенью или зимой он возвращался домой, когда встретил цыган. Чавела подхватили мальчугана (подробнее)

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