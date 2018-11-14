Мальчик из Шахт, украденный цыганами, не смог жить с родными

Осень 2000 года, город Шахты Ростовской области. Шестилетнего Васю Мусофранова увели с рынка цыгане, пока его мама торговалась с продавцом. Малыша подманили конфеткой и увезли на машине. В таборе светлые волосы мальчика перекрасили в черный цвет, назвали Митькой и переправили в Волгоград. Там он много лет собирал металлолом для своей новой цыганской семьи, просил милостыню, бродяжничал, забывая, кто он и откуда. Когда устал от такой жизни, дал деру. В табор Вася уже не вернулся, жил как придется, продолжая бродяжничать.

В июле 2016 года его за мелкое хулиганство задержал участковый. Полицейский не поверил, что светловолосый 22-летний парень - цыган. Начал разбираться и обнаружил особую примету - родинку на груди необычной формы. В архивах отыскалась ориентировка на пропавшего без вести Васю Мусофранова. Дело к тому времени закрыли, а мать мальчишки спилась и умерла.

Так Василий вернулся в цивилизованный мир. Он выступал на разных ток-шоу, рассказывал, что у цыган не было нормальной еды, книг, образования. Юноша не знал даже букв! Его родная сестра Галина решила взяться за образование младшего брата.

Василий в студии радио "КП"Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Парню оформили документы на паспорт, но он его так и не получил. Василий сбежал от сестры, жил в брошенном доме под Волгоградом. Голодал, но обратно не вернулся - ни к родным, ни в табор. Так и бродяжничает.

Спустя год "Комсомолка" попыталась найти Василия.

- Вот год и не общались, - грустно ответила сестра Галина. - Получилось, что у меня сломался телефон, потерялись номера, он не звонил. Что с ним - не знаю.

Вася у сестрыФото: Ирина ПОТЕРЯ

Пришлось разыскивать друзей. Последний раз его видели на второй родине - Верхней Ельшанке - многонациональном районе Волгограда. Его приютил друг детства, разрешил пожить в доме, который остался тому по наследству.

- Поздно вы кинулись, не видел уже четыре месяца, - сказал Манук, когда «Комсомолка» ему дозвонилась. - Пропал. Где - не знаю. Ушел, дом пустой.

Пришлось обзванивать все инстанции, да организации. В больницы Волгограда Василий не находился, в списке убитых не числился, в поле зрения следственного комитета не был.

- Все проверили, к нам не попадал, – сказали в отзывчивой пресс-службе полиции Волгоградской области. - Не у нас он, но если что - поможем. История громкая была, подозревали, что парень вернется. Если сестра переживает, может написать заявление о розыске, но у него, как понимаем, паспорта нет, опять может представиться чужим именем. Но обязательно поможем!

Похитителям Василия удалось избежать суда за давностью преступления

Журналистские пути неисповедимы, а добрые дела и отношения никто не отменял. Добрались и до цыганского барона. Ну мало ли? Надо все проверить.

- В поселке его точно нет, - прислали «весточку» от барона. - Сотовый телефон выключен. Если появится - сообщим.

На этом пока все, но уверена, что продолжение следует.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Стиль жизни - комплекс привычек, патиернов поведения, ритуалов, особенностей взаимодействий внутри семьи и в социуме формируется в детстве, - говорит Екатерина Трофимова, член Европейской ассоциации психотерапевтов. - Исследователи утверждают, что уже в пять лет ребенок обладает всем «необходимым» для жизни и перевоспитание, переучивание будет сопряжено с большими сложностями. Есть версия, что это связано с так называемым явлением «импринтинга» (запечатления) всего впервые увиденного, как самого яркого и эмоционально значимого события. Подобное явление можно наблюдать у животных. Например, утенок, вылупившись из яйца, считает мамой любой объект, оказавшийся рядом. У человека все гораздо сложнее, однако, все мы немного утята и сформированное в детстве, действительно оказывает большую значимость на наше восприятие жизни, людей, событий, традиций и особенностей ролей. Таким образом, можно предположить, что для мальчика, воспитанного цыганами, наиболее значимым и важным являлись не устои и нормы нашего социального мира, а такие понятия, как свобода, непривязанность к месту и к людям, вероятно творчество, если он усвоил традиции цыганского народа и любовь к жизни во всех ее невероятных для обычного человека проявлениях. Вспоминается Гекельберри Финн, не готовый променять свою свободу ни на какие деньги и блага человечества.

PS: помимо «романтической» версии происходящего есть еще и пессимистическая. Так называемый «синдром бродяжничества» также может быть причиной уходов из дома даже при отсутствии психологических травм и ярких эмоциональных переживаний негативного характера. Но в данном случае, я думаю, речь об этом не идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчика, похищенного 16 лет назад под Ростовом-на-Дону, нашли по родимому пятну

Как водится в историях со счастливым концом, правда выяснилась случайно, при «содействии» небольшого правонарушения. Волгоградскому участковому привели в опорный пункт молодого парня, который заявил, что является цыганом, а зовут его Дмитрий Михай.

- Точно!? Ты себя в зеркале видел, Михай!? Уж больно светлый, - засомневался страж порядка. - Не похож! Как твое настоящее имя?!

Тот помялся и рассказал, что не знает, как его фамилия и когда родился, а раньше звали вроде бы Васей. Много лет назад осенью или зимой он возвращался домой, когда встретил цыган. Чавела подхватили мальчугана (подробнее)