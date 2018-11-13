"Отсутствие транспорта - уважительная причина неявки на работу?": ростовчане по несколько часов добирались до центра

Сообщения и фото от ростовчан, с раннего утра мерзнущих на остановках общественного транспорта, заполонили соцсети:

"6:40. Утро на Суворовском. Люди час ждали 1 маршрутку, которая так и не появилась"

Суворовский, 6:40 утра. Фото: Ростов-Главный

"Добровольского, в центр. А считается уважительной причиной опоздания на работу отсутствие транспорта?"

"Орбитальная 9 утра, стоим полчаса, транспорта вообще никакого нет, когда ходили маршрутки, уехать можно было, теперь нет!"

"8:10. Королёва 4 ждали 20 минут 18 автобус. Кажется, реформа не удалась."

"20 минут ждали автобус!?? Я три часа еду с Военведа до площади Ленина! 3 часа!!!"

"Гигантская очередь на 27 маршрутку, зачем над людьми издеваться, дайте нормальные автобусы! Время 9.00 на маршруте по Яндекс-транспорту всего 6 штук маршруток номер 27"

"Сейчас 10 утра, я с конечной на Орбитальной еду с 7 утра в центр и все ещё не приехала,это жесть"

"Площадь Ленина. Ни одного транспорта в сторону Каменки в течение 50 минут. Подошел 96 забитый вусмерть, еле утромбовались"

"Ребята, одевайтесь теплее и пешком, я сегодня с северного на сельмаш шёл пешком, 40мин и я на сельмаше. Спасибо администрации похудею!"

"20 минут в центре в 8 утра на конечке, на Московской не мог сесть на Северный рынок! Да их там стояли всю жизнь куча разных автобусов! После 20 минут ожидания кое-как стоя влез в троллейбус с кучей людей! На дорогах не чистят вообще, где эта техника вся?! Все абсолютно остановки от ц рынка до сев рынка забиты людьми!"

ОФИЦИАЛЬНО

"Город чистят ночью или в первые часы утра"

- По состоянию на 12.00 вторника, 13 ноября, в городе работали порядка 40 единиц комбинированных дорожных машин, пятнадцать мини-погрузчиков и около двадцати единиц прочей техники и механизмов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в департаменте ЖКХ южной столицы. - Вообще основные работы по уборке снега проводятся в период наименьшей интенсивности движения транспорта: ночное время или в первые часы утра.

В районах города особое внимание уделяется спускам, подъемам, мостам и путепроводам. В основном — это обработка проезжей части противогололедными материалами, расчистка дорог и тротуаров, и формирование снежного вала.

Вместе с тем, в горадминистрации обратились через «КП» к ростовчанам с призывом, по возможности, не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, поскольку он мешает уборке снега, не парковать личный транспорт под деревьями и линиями электропередач, не выезжать на дороги без зимней резины на колесах.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда жаловаться, если не чистят снег

Аварийно-диспетчерская «Служба-05» г. Ростова-на-Дону - тел. (863) 244-26-04, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93.

Аварийно-диспетчерские службы районов города:

*Ворошиловский район – 235-11-11;

*Железнодорожный район – 222-45-70;

*Кировский район – 262-05-63;

*Ленинский район – 240-20-07;

*Октябрьский район – 245-03-45;

*Первомайский район – 252-31-32;

*Пролетарский район – 251-66-65;

*Советский район – 222-69-03.