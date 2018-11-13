Пока по Ростову-на-Дону искали маму 4-летней девочки Ксюши, ее мама сидела в СИЗО

Не исключено, что happy end закончится история c четырехлетней девочкой, которую в октябре нашли в компании бомжей в центре Ростова-на-Дону. Те не смогли показать документы на ребенка, малышку забрали полицейские. Светловолосая Ксюша очаровала всех, с кем встретилась за эти две недели - полицейских, медиков, сотрудников опеки. Она активно декламирует стихи, поет песни и танцует. Но больше всего видавших виды соцработников удивили слова девочки: «Я балованная, поэтому никому не нужна... Только не отдавайте меня маме». Малышка рассказала, как вместе с родительницей жила у одного из храмов и собирала на кладбище цветы. А между тем, сразу несколько ростовских семей готовы забрать Ксюшу себе.

- К нам обратилась женщина, которая говорит, что она и есть мама Ксюши, - сообщила сайту rostov.kp.ru сотрудница органов опеки Кировского района Ростова-на-Дону. - Она пришла в понедельник, 12 ноября. Рассказала, что когда девочку забирала полиция, она была рядом. Но поскольку документов на ребенка у нее не было, то дочь отвезли в больницу, а ее - в изолятор временного содержания, поскольку она находилась якобы в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, там она провела 15 дней и все это время очень переживала за своего ребенка.

Чиновница говорит, что мама Ксюши не похожа на асоциальную личность, поэтому не исключено, что в ее жизни все наладится.

- Женщина говорила, что ее мужу в ДНР должны выдать дом, и он сейчас находится там. Документы на девочку у него же, чтобы сразу же прописать ребенка, - продолжает собеседница. - Уже завтра-послезавтра он должен вернуться в Россию и предоставить их нам.

Правда, не факт, что Ксюша сразу же окажется среди родственников.

- Как только мы увидим свидетельство о рождении ребенка и убедимся, что это она, то скажем, где находится девочка, выдадим разрешение на ее посещение, - говорят в органах опеки. - Кроме того, с мамой и девочкой будет работать психолог, он постарается помочь наладить отношения в семье. Все должно быть максимально безболезненно для Ксюши. если все пройдет гладко, то при наличии билетов в Украину, мы отдадим им ребенка. И через недельки две, возможно, они уже смогут уехать к себе на родину.

Кстати, сейчас Ксюша хорошо себя чувствует, заметно поправилась, а воспитатели делают ей самые разные прически.

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- Мы выяснили у церкви, что девочку там действительно видели, - рассказали КП в органах опеки Ростова-на-Дону. - Она жила вместе с семьей. Настоятель видел даже паспорт мамы, та - уроженка ДНР. Приехали в Ростовскую область с юго-востока Украины несколько лет назад. А минувшим летом вся семья как в воду канула. По словам Ксюши, это время они прожили в Батайске. Также девочка рассказала педагогам, что ее мать зовут Елена, а отца Сергей. Говорит так: «Папу посадили, а мама поехала к нему и пропала». И тут же просит: «Не отдавайте меня больше маме!». (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

К поискам родителей 4-летней девочки, найденной в Ростове-на-Дону, подключились волонтеры

Девочка какое-то время жила с бездомными в палатке, но, судя по внешнему виду, попала на улицу относительно недавно. С заявлением о пропаже ребенка с похожей внешностью в полицию Ростова никто не обращался. 19 октября стражи порядка обнаружили ребенка и положили его в больницу (подробности)