Доброе дело: в Ростове-на-Дону в снегопад ДПС выталкивали машины, подростки спасли котенка, а водители работали на износ

Сильный снегопад, который накануне прошел в Ростове-на-Дону, помог проявить горожанам лучшие качества. И дело тут не в каком-то особом героизме. А в обычных человеческих поступках. Но как они оказались вовремя!

Всего было спасено только на этом участке дороги 15 машин. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.

ДПС СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В Интернете до сих пор активно обсуждают то, как сотрудники ДПС бросили свои нагретые авто и помогали простым водителям выталкивать их машины из снежных заносов. Стражей порядка засняли на улице Вавилова, когда они помогали машинам взобраться на горку.

В общей сложности, подфартило 15 автомобилистам. А еще был рыцарский жест - когда к стражам порядка обратилась автоледи. Дама рассказала, что в нынешних погодных условиях ей страшно вести машину. Тогда полицейские помогли ей припарковать авто, а после на патрульном автомобиле ДПС отвезли ее домой.

Сотрудники госавтоинспекции помогали водителям. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.

Также госавтоинспекторы дежурили и на трассах - там они либо также толкали транспорт и спецтехнику, либо помогали топливом или пускали в патрульные автомобили водителей, чтобы можно было согреться.

Во вторник, 13 ноября, на этой остановке стояли больше 50 (!) человек.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ВОДИТЕЛЬ-ПРАЗДНИК»

Еще один добрый поступок принадлежит водителю троллейбуса с бортовым номером 341.

О нем в социальных сетях рассказала пассажирка, которой посчастливилось ехать с ним в одну сторону. Горожанка даже опубликовала фото, но не самого водителя, а того как он запускает пассажиров настежь отворив все двери.

- Сегодня отмечается международный день добра! - так озаглавила она свою новость в социальных сетях. - Именно сегодня на дорогах Ростова-на-Дону, был замечен такой водитель-праздник! Не задумываясь о пресловутых выручках и валидаторах, он спасал замерзающих ростовчан по максимуму, предоставляя для входа все три двери. Искренняя благодарность и уважение водителю!

Надо сказать, что таких водителей было несколько. Еще один ростовчанин сообщил: «Вчера и водители автобусов так делали, я вообще ехал рядом с шофером». Или вот комментарий: «Я тоже с водителем ехал вчера вечером. Хороший мужик попался».

Кроме того, и простые автомобилисты останавливались на остановках, чтобы подобрать замерзающих людей.

Еще один добрый поступок принадлежит водителю троллейбуса с бортовым номером 341. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ПТИЦА УПАЛА КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

А на Надежду Козлову из Ростова-на-Дону птица буквально свалилась с неба.

- У вас бывает такое? Выходишь из дома, а под ноги падает вот такое чудо с раненным крылом, - написала она на странице в социальных сетях.

Под постом фото дикой птицы.

- Все получилось случайно, - рассказала она сайту rostov.kp.ru. - Это произошло во дворе частного дома, в котором мы живем. Погода, как вы помните, стояла нелетная. И птица упала мне под ноги. У нее было в крови все крыло. Хорошо, что дома была переноска (Надежда работает ветеринаром, - прим. автр.). Мы посадили ее туда и отвезли в клинику. Там уже обработали антибиотиками. Сейчас она потихонечку выздоравливает. Шиншилы - они живут там же в клинике, поделились с ней своим кормом, в котором содержатся семечки, кукуруза, овсяные хлопья и цветочки. Со временем — как только погода наладится, перепела отпустят восвояси.

Выходишь из дома, а под ноги падает вот такое чудо. Фото: личный архив Надежды Козловой.

ПОДРОСТКИ СПАСЛИ КОШКУ

Еще один случай произошел в центре Ростова-на-Дону. Подростки спасли замерзающую на улице кошку. Инцидент произошел в районе цирка. Четверо ребят просто открыли дверь магазина, запустили животное внутрь и убежали. Животное все дрожало и почти не двигалось. На передних лапах был лед и она как будто бы вмерзла куда-то. По ней было видно, что животное явно домашнее, не привыкшее к условиям жизни на улице. В итоге, нашли волонтера, которая забрала мурлыку к себе.

Фото: группа Вконтакте "Центр безнадзорных животных".

- Если бы сегодняшнюю ночь кошка все-таки пробыла на улице, то к утру она бы замерзла насмерть, - заключил автор поста в социальной сети.

Сейчас кошка спит почти все время с теплой бутылочкой под боком, очень намерзлась.

В Ростове-на-Дону в дни снегопада были десятибалльные пробки.Фото: Ольга ГОПАЛО

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в городском Департаменте транспорта, водителя зовут Игорь Лазарев. Стоит отметить, что в таком режиме работали многие водители. За два дня на линии работало более 70 единиц троллейбусов и 60 единиц трамваев. Как пояснил гендиректор транспортной компании Николай Сидоров, работа велась в штатном режиме, чтобы вовремя доставить пассажиров - предпринимались все необходимые меры, в том числе подготовка путевого хозяйства и контактной сети в ночное время.

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Коллапс из-за первого снега в Ростове-на-Дону: Почему город встал в 10-балльных пробках и кто от этого выиграл

Не сказать, что первый снег в Ростове-на-Дону оказался прям-таки стихией, как это было, допустим, зимой 2014-го, когда из-за снегопада в регионе был объявлен режим ЧС (и - тьфу-тьфу-тьфу, не нужно нам таких повторений!): всего-то выпало несколько часов, согласно данным, 14 мм осадков, а высота снежного покрова не превышала восьми сантиметров.

И — все! И город, и некоторые участки федеральной трассы просто встали — в огромнейших пробках.

Впрочем, одна закономерность точно есть: снегопад вновь, как и всегда, стал полнейшей неожиданностью. (подробности)

НУ И НУ!

На трассе «Дон» во время сильного снегопада столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб

Во вторник, 13 ноября, сильный снегопад стал причиной массовой аварии на трассе «Дон» (Аксайский район). Около часу дня столкнулись несколько легковушек и фуры.

- Обстоятельства еще уточняются, на данный момент есть данные о том, что на небольшом участке произошло несколько ДТП с участием 15 автомобилей, - рассказали «КП-Ростов» правоохранительных органах Ростовской области. - Погиб один человек, один пострадал. Информация уточняется. (подробности)