Ростовские мошенники пришли в страхование жизни

Ростов-на-Дону имеет сомнительную славу криминальной столицы Юга России. Это мнение подтверждается статистикой региональных страховых компаний, которые сильно страдают от мошенников. Наибольшее количество махинаций со страховками последние годы приходилось на ОСАГО. Однако в последнее время ростовские жулики принялись «осваивать» страхование жизни и здоровья, и в полиции считают это опасной тенденцией. Ведь махинации в этой сфере связаны с нанесением увечий и травм застрахованному.

Только за II квартал текущего года в области страховщики в общей сложности направили 174 заявления о возбуждении уголовного дела в связи с выявленным фактом страхового мошенничества. В том числе были выявлены две попытки совершить мошенничество в сфере страхования жизни. По одной из этих афер уже возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Часть заявлений находится на рассмотрении.

- Региональные службы безопасности страховых компаний ведут борьбу со страховыми мошенниками в сотрудничестве с правоохранительными органами, прежде всего с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области. Мошеннические ОПГ в области ловят практически еженедельно, - сообщил представитель межведомственной рабочей группы по противостоянию страховому мошенничеству по Ростовской области. Такие группы были в прошлом году созданы во всех регионах России.

Сознательное членовредительство

В судах Ростовской области находится более десятка дел против участников мошеннической группировки, которая занималась инсценировкой страховых случаев в сфере страхования жизни и здоровья. Речь идет как минимум о 12 людях, каждый из которых оформил полис страхования жизни и здоровья в ряде страховых компаний области, в каждой - на сумму в несколько миллионов рублей. Как выяснилось позже, представленные документы о том, что страхователь богат и имеет хорошо оплачиваемую работу, были фиктивными. Все эти люди позже заявили о получении черепно-мозговой травмы и оформили 2-ю или 3-ю группу инвалидности в одном и том же медицинском центре. Страховщики жизни стали подозревать неладное, когда получили несколько однотипных заявлений на получение страховых выплат и обнаружили, что все «инвалиды» связаны между собой. Это «ростовское дело» прогремело на всю страну и привлекло внимание государственных органов. Для страховщиков жизни оно стало наглядным примером мошенничества, который изучают на специализированных семинарах.

- Все клиенты заявили высокий доход, чтобы приобрести полисы с большими страховыми суммами, исчисляемыми миллионами рублей. Позже оказалось, что документы были фиктивными. Страховщики собрали подобные факты и передали материалы в правоохранительные органы, обратились в Банк России, Минтруд, Верховный суд, прокуратуру, Ростовское областное бюро медико-социальной экспертизы. В результате ряду предполагаемых мошенников отказали в присвоении инвалидности. Часть дел еще расследуется, - рассказывает страховой эксперт Игорь Моржаретто.

До этого страховщики жизни в России практически не встречались с организованным мошенничеством. Единичные аферы в этой сфере обычно связаны с тем, что больной клиент пытается оформить страховку, как здоровый. Скажем, часто клиентам компаний приходит в голову мысль оформить страхование здоровья сразу после того, как они узнают, что страдают от онкологического заболевания. Другой частый случай - когда клиенты имеют страховку от работодателя и пытаются выдать травму, полученную в выходной в пьяной драке, за производственную. Такие приемы давно знакомы страховщикам и легко выявляются.

Организованная преступность принесла в страхование жизни новый вид мошенничества, включающий сознательное членовредительство. Сотрудниками службы безопасности одной из страховых компаний была выявлена преступная группа, которая оформляла страховку жизни неблагополучным гражданам, предоставив фиктивные документы об их трудоустройстве «директорами» разных подставных контор. После чего преступники наносили людям увечья и обращались за выплатой. Помимо Ростовской области, всплеск таких мошенничеств страховщики отмечают в Краснодарском крае, Волгоградской области, Татарстане и на Алтае.

Из-за огромного количества жуликов страховым компаниям Ростовской области приходится проводить дополнительные проверки как при заключении договоров, так и при оформлении выплат. Большинство страховщиков ввели ограничения по выплатам по полисам страхования жизни и здоровья, а при страховании здоровья выезжающих за рубеж установили трех-пятидневную отсрочку на вступление договора в силу. Это не всегда удобно для добросовестных клиентов страховых компаний, но что поделать. Если не бороться с мошенниками, система страхования просто не сможет существовать.