Где в Ростове-на-Дону появятся новые "вафельницы" на перекрестках

В Ростове-на-Дону появятся новые "вафельницы" на перекрестках. Не успели утихнуть споры на тему "вафельных разметок", которые появились сразу в нескольких районах города на оживленных магистралях, как уже известно и о новых местах, где им быть.

Как рассказали в мэрии города сайту rostov.kp.ru, нанесение разметки планируется на шести перекрестках (см. ниже). Все они расположены в центре донской столицы. Правда, разметку планируют нарисовать, не так быстро. Но уже известно, что это будет второе полугодие будущего 2019 года.

- На данных перекрестках будут установлены средства фотовидеофиксации нарушений ПДД в части выезда на перекресток на запрещающий сигнал светофора, либо выезд на перекресток если образовался затор, - добавляют чиновники. - Пока там наблюдается значительное снижение пропускной способности, связанное с нарушениями правил дорожного движения. Поэтому данная мера и будет принята.

Напомним, штраф за выезд на разметку после того, как светофор показал красный, составляет тысячу рублей. Начальник УГИБДД Ростовской области Олег Богун в интервью "Комсомолке" сообщил, что протоколов составлено немного: на проспекте Михаила Нагибина - 27, на проспекте Стачки - четыре. И основная цель не штрафовать, а научить водителей соблюдать правила дорожного движения, не создавая на перекрестках заторы

- Выезд на перекресток - одна из проблем города, которую надо решать, - добавил он. Это была совместная идея с ГИБДД Ростова и полком ДПС. При этом мы исходили из анализа аварийной ситуации. Разметка была нанесена на самые сложные перекрестки: Ленина - Нагибина и Стачки - Малиновского. Первое время после внедрения новшества мы анализировали ситуацию. Согласен с мнением водителей, что необходим таймер, чтобы автомобилисты могли ориентироваться по времени. Мы уже вышли с таким предложением.

Кроме того, "вафельная разметка" есть еще и на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского.

- Я думаю эта разметка каждый час-пик будет приносит как минимум тысяч по пятьдесят в бюджет, - тогда писали Интернет-пользователи.

Другие в социальных сетях писали, что таких разметок в городе-миллионнике должно быть больше, а штраф для нарушителей предлагают увеличить в десять раз.

И вот, как говорится: Хотели? Получите!

КОНКРЕТНО

Перекрестки на которых планируется нанесения разметки вафельница

Ворошиловский - Красноармейская,

Ворошиловский – Максима Горького,

Буденовский - Большая Садовая,

Буденовский - Максима Горького,

Буденовский - Красноармейская,

Максима Горького – Театральный.

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На 38,3 процента. На столько сократилось число дорожно-транспортных происшествий в Ростове-на-Дону, по сравнению с тем же периодом 2017-го. В городе разработанная комплексная схема организации дорожного движения на период 2017-2032 годов. В этом году установлено 42 светофора, более пяти тысяч метров пешеходных ограждений, более трех тысяч дорожных знаков, нанесено более 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки.

*По данным Департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2018 года.