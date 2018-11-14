2018-11-14T15:56:47+03:00
История современности

В Ростовской области из Дона подняли «речной танк», оборонявший Азов и Ростов-на-Дону в Великую Отечественную

Бронекатер с бортовым номером БК-201, затопленный экипажем, чтобы не достался фашистам, пролежал на дне реки 76 лет [фото]
Александр СТЕПАНОВ
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Возможно, найденный катер после реставрации будет помещен на постамент - как памятник героизму моряков, оборонявших донской регион. Фото: morflot.ru.Возможно, найденный катер после реставрации будет помещен на постамент - как памятник героизму моряков, оборонявших донской регион. Фото: morflot.ru.
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Бронекатер с бортовым номер БК-201, обнаруженный на дне реки Дон и поднятый на берег по частям в районе станицы Багаевской, где ведутся подготовительные работы перед строительством гидроузла, оказался по-настоящему уникальной находкой.

Как объясняют эксперты, его историческая ценность заключается в том, что таких военных судов, построенные по проекту №1125, с башнями от сухопутных танков Т-28 на сегодняшний день попросту не сохранилось. То есть — с другим вооружением есть, а вот именно с таким, как этот, нет: дело в том, что эти пушки сняли с производства в 1937-38 гг., заменив их на более современные (понятное дело, на тот момент), способные поднимать дуло выше 26 градусов, чтобы вести огонь по воздушным целям.

Катер извлекали со дна реки фрагментами. Фото: правительство РО.

Катер извлекали со дна реки фрагментами. Фото: правительство РО.

Этот катер, о котором идет речь, входил в состав Азовской военной флотилии. И когда к исходу 23 июля 1942-го немцы уже ворвались на северо-восточную окраину Ростова-на-Дону (потом еще пал Азов), часть уцелевших катеров Донского отряда речных кораблей, включая БК-201, которые отступили с боями вверх по реке, к переправе возле Багаевской, которую они обороняли от наступавшего противника, оказалась фактически заперта на реке. И советским морякам пришлось выбирать — либо оставить боевую технику врагу, либо затопить катера и по суше уйти с отступающими частями.

БК-201, а также еще несколько (точной информации, сколько именно, нет) был взорван собственным экипажем 27 июля 1942-го, когда кавалерийская дивизия, защищая Багаевскую, получила приказ отступить к Манычу — и, судя по всему, вместе с ее соединениями ушли и моряки.

Кстати, поблизости обнаружен еще одно такое же судно, однако более поврежденное. Фото: правительство РО.

Кстати, поблизости обнаружен еще одно такое же судно, однако более поврежденное. Фото: правительство РО.

- Что примечательно, катер был затоплен очень грамотно, чтобы противник не мог быстро его поднять и использовать против советских войск, - пояснил газете «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора донского региона Вадим Артемов. - Команда «речного танка» (а ведь именно так называли такие суда), забрав стрелковое оружие, добралась до Сальска, где обнаружила местный госпиталь. Затем, организовав эвакуацию раненых, краснофлотцы добрались до станции Кавказской. На этом следы отряда теряются.

Как ожидается, после сбора всех извлеченных фрагментов, катер, по всей видимости, будет передан Министерству обороны РФ и, вполне возможно, через некоторое время займет место на постаменте в виде памятника.

ТТХ

Бронекатер проекта 1125

* Полное водоизмещение - 26 тонн.

* Габариты: длина - 22,5 м, ширина - 3,4 м, осадка - 0,5 м.

* Скорость хода - 20 узлов (37 км/ч).

* Дальность хода - 250 км.

* Вооружение: одна 76-мм пушка со спаренным пулеметом в башне от танка Т-28, а также пулемета три «Максим» в трех башнях ПБ-3.

* Броня - 4-8 мм.

Всего было выпущено около полутора сотен малых бронекатеров «проекта №1125».

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