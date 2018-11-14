После убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой в Суворовском начала работу народная дружина

В Суворовском районе начала работу народная дружина. Пока в команду молодых людей, которые решили следить за порядком, вошли 30 человек (это не только парни, но и девушки).

- Девять дружинников прошли инструктаж, получили специальную форму и удостоверение, на данный момент дежурства проходят с восьми до десяти часов вечера, - рассказал «КП-Ростов» начальник городского штаба народных дружин города Игорь Светов. - Поставлена задача патрулировать улицы жилого комплекса и следить за общественным порядком в темное время суток.

К слову, жители Суворовского сами выступили с инициативой организовать работу дружинников после убийства Маргариты Кузьминовой, кинув клич в социальных группах. Многие из добровольцев принимали участие в поисках девушки.

В команду дружинников вошли 30 человек.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

- Мы, «суворовцы», не избалованы, а сурово закалены, - грустно шутит Николай Подгорский. - Как только поселились, оказалось, что нет детского сада, дорога на работу - ад, на остановках наблюдалось настоящие взятие «бастилий» - автобусов, а гибель молоденькой девочки реально всех напугала. Отмечу, что опорного пункта нет, его только думают создать. Пока этот изувер на свободе лучше перестраховаться, да и вообще у нас тут очень много подозрительных личностей, потому все, что касается безопасности людей, лишним точно не будет.

Напомним, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону за короткое время произошло сразу два жестоких убийства девушек. Первое преступление случилось на улице Борко/Пацаева: пропавшую 30 августа Марию, которая выбежала на вечернюю прогулку, спустя три дня нашли в камышах у женского монастыря. По подозрению был задержан безработный, но потом его отпустили. Вечером 16 октября в Суворовском пропала 24-летняя Маргарита, которая вышла на вечернюю прогулку. Ее тело обнаружили также спустя три дня. Она была раздета и задушена. Эти убийства пока не раскрыты, исходя из того, что СУ СК России по Ростовской области пока не приняло решение об соединении уголовных дел в одно производство, эксперты склоняются к версии, что девушек убивал все-таки не один человек.

ВАЖНО!

"Никогда не забывайте, что рядом может оказаться неадекватный человек!"

- Надо понимать, что угроза нападения, причинения телесных повреждений, лишения жизни существует всегда, увы, неадекватный человек может оказаться рядом с вами в любой момент, - говорит полковник, ветеран уголовного розыска Юрий Орлов (он организовывал первое задержание маньяка Чикатило). - Есть такая наука о жертвах преступления - виктимология. Она говорит о том, что человек в силу характера или поведения сам вызывает на себя зло. К примеру, двое выпивают до поздна, уже стемнело, вдруг идет одинокая девушка. Изначально у этих собутыльников в голове ничего и не было, но заметив ее, обратив внимание на темноту и отсутствие свидетелей, у них появляется мысли совершить преступные действия... Потому, если девушка задержалась в гостях, либо надо пройти вечером пару кварталов, ну вызовите такси, попросите кого-то из знакомых или родных проводить, лучше перестраховаться...