Неделя здоровья: бесплатные приемы врача-флеболога для ростовчан
Специализированная клиника «Варикозанет» оказывает медицинские услуги в области лечения варикозных заболеваний нижних конечностей. Врачи-флебологи имеют большой опыт и достаточную квалификацию. Они помогают людям устранить проблемы с венами любой категории сложности. В клинике имеются хирургическая операционная, кабинет УЗИ.
Специалисты клиники «Варикозанет» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018». Они оказали ростовчанам медицинские услуги по консультированию и обследованию вен нижних конечностей.
«Комсомолка» опросила тех, кому досталась возможность пройти обследование в клинике бесплатно. Вот что они рассказали.
Виктор Ч.:
Мне сделали УЗИ, поставили диагноз, назначили лечение. Все без очереди и лишней волокиты. Персонал очень компетентный. Это сразу видно. Я остался всем доволен.
Галина Ш.:
Вежливые и квалифицированные врачи, все обстоятельно выясняют, расспрашивают. Получила подробную консультацию и несколько полезных рекомендаций.
Александра Ивановна:
Очень хорошее обслуживание, персонал внимательный. Доктор провел тщательное обследование, все подробно рассказал.
«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим организмом и за проектами на сайте KP.RU!
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