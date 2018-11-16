Неделя здоровья: бесплатные приемы врача-флеболога для ростовчан

Специализированная клиника «Варикозанет» оказывает медицинские услуги в области лечения варикозных заболеваний нижних конечностей. Врачи-флебологи имеют большой опыт и достаточную квалификацию. Они помогают людям устранить проблемы с венами любой категории сложности. В клинике имеются хирургическая операционная, кабинет УЗИ.

Специалисты клиники «Варикозанет» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018». Они оказали ростовчанам медицинские услуги по консультированию и обследованию вен нижних конечностей.

«Комсомолка» опросила тех, кому досталась возможность пройти обследование в клинике бесплатно. Вот что они рассказали.

Виктор Ч.:

Мне сделали УЗИ, поставили диагноз, назначили лечение. Все без очереди и лишней волокиты. Персонал очень компетентный. Это сразу видно. Я остался всем доволен.

Галина Ш.:

Вежливые и квалифицированные врачи, все обстоятельно выясняют, расспрашивают. Получила подробную консультацию и несколько полезных рекомендаций.

Александра Ивановна:

Очень хорошее обслуживание, персонал внимательный. Доктор провел тщательное обследование, все подробно рассказал.

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим организмом и за проектами на сайте KP.RU!