2018-11-16T15:17:18+03:00
Здоровье

Неделя здоровья: бесплатные приемы врача-флеболога для ростовчан

Наталья Веснина
Поделиться:
Фото: клиника «Варикозанет»Фото: клиника «Варикозанет»
Изменить размер текста:

Специализированная клиника «Варикозанет» оказывает медицинские услуги в области лечения варикозных заболеваний нижних конечностей. Врачи-флебологи имеют большой опыт и достаточную квалификацию. Они помогают людям устранить проблемы с венами любой категории сложности. В клинике имеются хирургическая операционная, кабинет УЗИ.

Специалисты клиники «Варикозанет» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018». Они оказали ростовчанам медицинские услуги по консультированию и обследованию вен нижних конечностей.

«Комсомолка» опросила тех, кому досталась возможность пройти обследование в клинике бесплатно. Вот что они рассказали.

Виктор Ч.:

Мне сделали УЗИ, поставили диагноз, назначили лечение. Все без очереди и лишней волокиты. Персонал очень компетентный. Это сразу видно. Я остался всем доволен.

Галина Ш.:

Вежливые и квалифицированные врачи, все обстоятельно выясняют, расспрашивают. Получила подробную консультацию и несколько полезных рекомендаций.

Александра Ивановна:

Очень хорошее обслуживание, персонал внимательный. Доктор провел тщательное обследование, все подробно рассказал.

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим организмом и за проектами на сайте KP.RU!

На правах рекламы

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону на три недели будет закрыта часть переулка Семашко
У защитника ФК «Ростов» Арсения Логашова родился сын
ВТБ помогает модернизировать и строить федеральные трассы
Валерий Карпин призвал ростовских болельщиков не заниматься ерундой
Ростовчанин заказал в Китае 1,5 кг сильнодействующих веществ
В Ростове-на-Дону школьник провалился в открытый люк, засыпанный снегом
Штормовое предупреждение: Экстренное понижение воды в Дону грозит отключением холодной воды
«Только молодеет!»: Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с вечеринки мужа
В Ростове-на-Дону по пожарной тревоге из торгового центра эвакуировали порядка четырехсот человек
«Пооткровенней, Таня»: Поклонники оценили клип «Мисс Россия», в котором она танцует в лосинах
«Купальник - обман зрения»: болельщики обомлели, увидев пловчиху Юлию Ефимову в прозрачном наряде
«Очень жгучая леди»: фанаты засыпали Викторию Лопыеву комплиментами, увидев в откровенном платье
В Новошахтинске пропал 79-летний пенсионер
Из Ростова-на-Дону в Платов поедут автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону на выходных 17-18 ноября 2018 синоптики обещают снег и туман