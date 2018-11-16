В Ростове-на-Дону выбрали лучших представителей рабочих специальностей

В четверг, 15 ноября, в Ростове-на-Дону прошел финал конкурса «Лучший по профессии», организованный группой компаний «ЛокоТех». Для участия в профессиональном соревновании в донскую столицу съехались 28 специалистов, которые предварительно победили в региональных этапах на своих предприятиях в Воронеже, Ярославле, Улан-Удэ, Челябинске, Оренбурге и Уссурийске. Площадкой для конкурса выступил Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ) – именно здесь экспертная комиссия в течение двух дней определяла лучших работников локомотиворемонтных предприятий со всей России.

Директор Ростовского-на-Дону ЭРЗ Адель Шамильевич Мустафин поздравил участников конкурса с отличными результатамиФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Конкурс проводится в четвертый раз, и ростовский завод выбран площадкой неслучайно, - отметил директор Ростовского-на-Дону ЭРЗ Адель Шамильевич Мустафин. – По итогам 9 месяцев текущего года мы заняли лидирующие позиции в рейтинге Группы компаний «ЛокоТех». Завод растет и развивается, увеличивается программа ремонта. И мы вкладываем глубокий смысл в конкурсы профессионального мастерства. В первую очередь, это популяризация рабочих специальностей, которые служат надежным фундаментом не только для нашего производства, но в целом для промышленности страны.

«ЛокоТех» конкурс профессионального мастерства проводит ежегодно, и эта традиция уходит корнями в славное производственное прошлое нашей страны. Участвовать в таких соревнованиях очень престижно - на финальный этап съезжаются только самые лучшие специалисты.

По традиции конкурс проходит в два этапа. Лучших по профессии определяют по 4 номинациям: токарь, фрезеровщик, машинист крана, электросварщик. На первом этапе оцениваются теоретические знания участников по их профессии и безопасной организации производства. На втором конкурсанты выполняют различные задания: крановщики перемещают груз по полосе с препятствиями, сварщики варят шов по заданным условиям, токари и фрезеровщики изготавливают детали по чертежу.

Прохождение полосы препятствий оценивали экспертыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Работы и ответы участников оценивает компетентная комиссия, в которую в том числе входят победители прошлогоднего конкурса профессионального мастерства.

Для участников такое событие – это шанс показать себя и подтвердить свой профессионализм. В этом году все конкурсанты прекрасно себя проявили, однако по итогам общего зачета наибольшее число призовых мест досталось команде Ярославского электровозоремонтного завода, а токарь из Ярославля Николай Волков завоевал звание лучшего работника и памятный кубок. Победители каждой номинации получили ценные подарки и денежные премии.

Профессию крановщика успешно осваивают хрупкие девушкиФото: Юлия ЛАНДЫШ

- По специальности я техник-технолог по обработке металлов резанием, токарем работаю уже 15 лет, но поучаствовать в таком конкурсе решился впервые, - поделился Николай Волков. – Проверить свои силы – это всегда интересно, потому что оценка со стороны объективнее, чем собственное восприятие. В целом задание было для меня несложное – за 70 минут выточить штуцер. Основная трудность была в том, что пришлось делать это не на своем рабочем месте. К каждому станку нужен свой подход, так что пришлось проявить смекалку!

Конкурсы профмастерства в «ЛокоТех» – это целая программа, которая не ограничивается только лишь проведением соревнований. Возвращаясь на свои рабочие места, участники финального этапа становятся наставниками для молодых работников, которых они в свою очередь готовят к участию в следующих конкурсах.

Лучшие специалисты получили свои награды из рук руководстваФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Главное, что привлекает к нам молодежь, это интересная работа, - отметила Ольга Каналина, руководитель направления Департамента развития «ЛокоТех». – К нам приходят ребята, увлеченные всем, что связано с техникой и технологиями, локомотивами, ремонтом. Что касается непосредственно Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода, то здесь сложился сплоченный коллектив, сотрудники получают хороший социальный пакет и стабильную заработную плату.

Действительно, в числе участников конкурса были не только опытные работники, но и молодые сотрудники, наравне со своими старшими товарищами показавшие высокий уровень мастерства. Всего в группе компаний «ЛокоТех» трудятся 14 тысяч человек в возрасте до 30 лет - это порядка 20% от общего числа сотрудников. И, конечно, такие конкурсы служат не только для выявления лучших, но и для популяризации рабочих профессий.

- В Ростове-на-Дону собрались лучшие из лучших, и каждый справился со своей задачей, - подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ АО «Желдорреммаш» Николай Николаевич Данковцев. – Желаю участникам и дальше двигаться в этом направлении. Ждем всех на следующий конкурс!

По итогам конкурса коллектив Ярославского ЭРЗ показал наилучшие результатыФото: Юлия ЛАНДЫШ

КСТАТИ

Победители конкурса профмастерства

В номинации «Токарь»: Николай Владимирович Волков (Ярославский ЭРЗ)

В номинации «Электросварщик»: Олег Сергеевич Комиссаров (Ярославский ЭРЗ)

В номинации «Фрезеровщик»: Юрий Васильевич Кизин (Астраханский ЭРЗ)

В номинации «Машинист крана»: Елена Николаевна Старцева (Астраханский ЭРЗ)

В номинации «Лучшая команда «Желдорреммаш» - коллектив Ярославского ЭРЗ.