2018-11-16T21:26:13+03:00
Общество

«Ваня, мы горим!»: за минуту до смерти мама с 4 детьми по телефону попросила помощи у своего мужа

Жители Ростовской области собирают деньги 13-летней девочке, у которой в огне погибла мама, братик и две сестры
Ирина ПОТЕРЯОльга ГОПАЛО
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В пожаре погибла Елена и трое ее детей.В пожаре погибла Елена и трое ее детей.Фото: соцсети
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Хутор Рябичев в Ростовской области погрузился в траур. Для всех 2500 жителей 16 ноября стало черным днем календаря. В собственном доме сгорела семья Кравченко – 42-летняя мама Елена и трое ее детей – 11-летний сынишка и две дочки (4 года и 1 годик 7 месяцев).

Есть версия, что виной всему был обогреватель. Фото: СУ СК России по РО

Есть версия, что виной всему был обогреватель.Фото: СУ СК России по РО

О семье в поселке говорят только хорошее. Лена три года назад стала вдовой. От первого брака у нее осталось трое детей. А в прошлом году женщина встретила новую любовь. Иван хоть и младше нее на 13 лет, но мужик работящий. Трудился в соседнем Волгодонске в мебельном цехе. У пары родилась дочка.

- Вы даже не представляете, как была хорошая семья! – плачет подруга Кравченко Татьяна Лукшина. – Ребята у Лены только вчера пошли в садик. Она долго оформляла документы. И вот, наконец, младшую Женю взяли в ясли, а 4-летнюю Свету (имена детей изменены – прим. ред.) в среднюю группу. Девчонки такие радостные были. А сегодня такая трагедия…

Елена обожала своих детей. Соцсети

Елена обожала своих детей. Соцсети

День начинался, как обычно. Иван затопил печку и поехал на работу. Елена с ребятами только встали.

- Я как раз утром выходила из дома. И тут мимо меня промчалась пожарная машина с сиреной, - добавляет Лукшина. – Я сразу почувствовала недоброе. Дом Кравченко полыхал. Треск от лопающего шифера стоял на всю округу, гарь до сих пор по всему хутору.

Елена накануне в первый раз отвела младших детей в сад. Фото: соцсети

Елена накануне в первый раз отвела младших детей в сад. Фото: соцсети

Первым на пожар прибежал брат Елены Сергей. Он живет в соседнем доме. Родственник увидел, как в окно стучит кулачками 13-летняя племянница Аня. В дверь было уже не зайти – там бушевал огонь. Мужчина разбил стекло в оконной раме и вытащил девочку на улицу. Сейчас она в реанимации с ожогами.

- Вскоре с работы приехал Ваня, - говорит Татьяна Лукшина. – Когда я его встретила, Иван плакал. Оказалось, что за минуту до того, как погибнуть, Лена позвонила ему. Успела сказать лишь одну фразу: «Ваня, мы горим!». И связь обрубилась. Пожарные говорят, что дом сгорел очень быстро.

Место трагедии. Фото: из архива героя публикации

Место трагедии. Фото: из архива героя публикации

- В доме было холодно. Поэтому семья не только затопила печь, но и включила обогреватель, - объясняют в региональном МЧС. – Пока две предварительные версии произошедшего: замыкание электропроводки и проблемы с печью.

Жители всем хутором собирают деньги на похороны. Кто сто рублей, кто тысячу. Если вы хотите помочь Ане Кравченко, можете перевести любую удобную сумму на карту: 639002529033743163 (Сбербанк).

Известно, что перед уходом муж затопил печь Фото: СУ СК России по РО

Известно, что перед уходом муж затопил печьФото: СУ СК России по РО

ОФИЦИАЛЬНО

СКР: возбуждено уголовное дело

Следователи и эксперты, которые приехали на место происшествия, пришли к предварительному выводу, что вся семья отравилась продуктами горения - задохнулись в дыму. В доме было печное отопление и работал электрообогреватель. Решение об возбуждении уголовного дела было принято через восемь часов после пожара. В случившемся усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

- В ходе расследования будут проведены необходимые следственные действия, назначены экспертные исследования и проверены все версии случившегося, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

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