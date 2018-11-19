«Мать-кукушка» из Ростова-на-Дону оставила двоих детей в детдоме и беременна третьим

Случай, когда приемные родители отыскали биологическую мать их ребенка, прогремел на всю страну и обошел чуть ли не все федеральные каналы. Произошло это после того, как страшная авария в одном из спальных микрорайонов Ростова-на-Дону сделала 8-летнюю Марину лежачим инвалидом. Автоледи на кроссовере Mazda СХ5 попыталась проскочить на красный свет, но в этот момент въехала в старенький Ford, в котором ехали отец и его двое детей. Старший - 13-летний сын, получил перелом таза и сотрясение мозга, но больше всех в ДТП пострадала приемная дочь - девочка только-только пошла в первый класс.

Девочка занималась рисованием, пением, танцами и только пошла в первый класс. Фото: архив семьи.

«ПРОСТО СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛИДА»

К слову, до этого случая малышка уже дважды побывала в реанимации после того, как сожитель ее матери избивал ребенка прямо на глазах родного человека. Женщину за это лишили родительских прав и на год отправили в колонию-поселение. Саму Марину - в детский дом.Так она и попала к в приемную семью.

Новыми родителями стала обычная российская среднестатистическая семья: он - врач, она учитель. Пара решила взять на воспитание третьего ребенка. К тому времени их старшая дочь Ольга уже выросла. Подрастал сын-школьник. Так в гостеприимном доме появилась четырехлетняя Марина. Приемные родители души в ней не чаяли: рисование, музыка, танцы... Со временем малышка оттаяла и превратилась в озорную девчушку с открытой улыбкой и добрыми глазами. Надо было видеть, как светилась она на линейке в первом классе!

Но страшная автомобильная авария поставила жирную точку в этом безоблачном счастье. Медики собирали девочку фактически по кусочкам. Несколько месяцев школьница провела в коме. Не каждый врач верил, что она вообще выживет. А Алымовы боролись. Они даже отыскали биологическую мать ребенка. Написали ей записку, в которой были номер телефона и слова: «Просто скажи, что ты Лида». Она позвонила.

Вот уже несколько лет родители бьются за ее жизнь. Фото: архив семьи.

ДВЕ МАМЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

- Мы надеялись, что наша девочка почувствует родную кровь и снова вернется к прежней жизни, выйдет из этого состояния открытой комы, - вспоминает Ирина Алымова, приемная мать девочки.

В один момент у ребенка оказалось сразу две мамы.

Как выяснилось, горе-мамаша тоже успела натерпеться в этой жизни. Ее отца убили в десять лет, мать не смогла вынести удар судьбы и начала спиваться. Лиду взяла к себе бабушка. Говорят, та терпела внучку пока платили «детские». А в 18 лет выставила из дому.

Несколько месяцев женщина жила у Алымовых, часами разговаривала с девочкой, ходила за продуктами, помогала по дому. По возрасту непутевая Лида была как их старшая дочь, которая тогда уже жила в другом городе. И они приняли ее как родную. Через месяц после ее появления, выяснилось, что женщина беременна. Ее устроили рожать в хороший роддом. Александр Алымов дал Лидиному ребенку свое отчество. Они вместе были на выписке.

Но в органах опеки узнали, что биологическая мать и дочь, на которую у нее теперь нет никаких прав, живут под одной крышей. По закону - не положено. Лида была вынуждена уйти сначала к одной подруге, потом к другой. Так и оставила крошку-Арсения в доме малютки: до лучших времен.

- На время, пока не встану на ноги, - уверяла она на ТВ-канале. Студия в один голос твердила: «Ты - мать-кукушка!»

Марина росла очень добрым и общительным ребенком. Фото: архив семьи.

РОДНЫЕ НЕ ХОТЯТ ОБЩАТЬСЯ

Мы решили выяснить, как сложилась судьба 32-летней женщины. Забрала ли она ребенка, как обещала. Но оказалось, что жизнь так и ничему не научила.

- Сына я так и не забрала. Его отец, как в свое время и Маринин, бросил меня беременную, - рассказала Лида «КП-Ростов». - Пока я скиталась по разным углам, пришло письмо - сроки вышли, меня через суд лишают родительских прав и на этого ребенка. Хотя к тому времени я уже познакомилась с мужчиной, он старше меня на десять лет. Думала, что поженимся и заберем сынишку из детского дома. Он работал строителем. Но хозяин не заплатил денег и мы задолжали за квартиру, в которой жили в Ростове-на-Дону, 40 тысяч рублей за 2,5 месяца. Пришлось съезжать - в деревню под Сальском. Там живет его единственная сестра. Мои-то родные все отвернулись. Старшая сестра общаться не хочет за то, что детей в детдом сдала.

В забытом Богом хуторе молодые какое-то время снимали дом. Жизнь стала потихоньку налаживаться. Женщина устроилась на местную ферму - два часа в день моет баллоны, куда разливают коровье молоко. Зарплата в месяц - 5,4 тысячи рублей.

- Как только я официально устроилась на работу, прислали долг по алиментам на детей - 70 тысяч рублей, - рассказала она. - Сказали тогда, что года через два я его и погасила бы. Но как быть теперь не знаю.

Женщина мечтает вернуть любимого. Фото: архив редакции.

ИЛИ АБОРТ, ИЛИ ДЕТДОМ

Оказалось, что ситуация повторилась снова. Новый муж бросил Лиду почти сразу же, как только она забеременела. Просто взял и нашел другую. Собрал вещи, якобы в командировку и укатил.

- Все было как всегда, - продолжает она. - Мне даже не показалось, что у него такие мысли могут быть в голове. Да и сейчас ничего не объясняет. Я ему звонила, просила: «Приезжай, поговорим! Из-за чего ты не хочешь со мной жить?». На что он мне ответил: «Мне надоело с тобой нянчиться!».

Сейчас Лида находится на четвертом месяце беременности.

- После вычета алиментов на руки я получаю 1,5 тысячи рублей. Из них тысячу надо платить за дом, - говорит она. - И как я могу на них прожить? Здесь нет никаких условий, даже искупаться толком нельзя. А еще неожиданно пришла зима: так что ни дров, ни угля. Работы другой нет. Если бы я не была беременна, то поехала бы в Ростов, нашла работу. А как быть с новым ребенком? Если денег даст и разрешат (срок то большой, - прим. автр.), сделаю аборт или искусственные роды. А, может, малыша снова заберет опека. Хотя я верю, что муж вернется и все наладится. Я готова простить измену, потому что его люблю.

К слову, все мысли женщины только о новой драме в ее жизни. На вопрос о своих прежних детях она отвечает так:

- Что с Арсением не знаю, - пожимает плечами Лида. - А про Маринины успехи иногда смотрю в Интернете, когда есть такая возможность. Но сейчас муж забрал компьютер, а телефон Алымовых с переездом потерялся.

- Была бы возможность, забрали бы сына из детского дома? - задаю ей вопрос напоследок.

- Даже не знаю. Хочу мужа вернуть. А так, считай, полжизни прожила, но ничего толком не видела - ни детей своих, ни вообще чего-то хорошего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что с Мариной?

А тем временем то ли зов крови, то ли забота любящих людей, а может и все вместе таки помогли вернуть Марину буквально с того света. Вначале девочка из-за открытой черепно-мозговой травмы не могла ни ходить, ни сидеть, ни говорить, ни даже глотать самостоятельно. Но после серии сложнейших операций начались первые успехи. Когда семья потратила все свои сбережения, продав все, что только можно, кинули клич о помощи в Интернете. Стали отзываться неравнодушные люди. Теперь уже 11-летняя Мариночка делает огромные успехи. Девочка проходила реабилитацию в Испании. Там она набрала вес, научилась звать голосом, улыбается, может двигать ручками и ножками. Теперь малышке предстоит операция на позвоночнике. А еще нужно как-то поменять квартиру на девятом этаже на частный дом, чтобы была возможность вывозить ребенка-инвалида на улицу. Если девочка будет сидеть взаперти, то весь прогресс быстро улетучится. Так что деньги бы ей пригодились.

Для этих родителей Марина стала родным ребенком. Фото: архив семьи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове супруги нашли биологическую мать приемной дочери в надежде, что зов крови поможет малышке выйти из комы

Маленькая приемная дочка Марина поселилась в гостеприимном доме Алымовых, когда ей исполнилось четыре годика. Здесь ее уже ждали старший братик Артем и сестра Оля. Папой и мамой девочка стала называть их сразу. Хотя родители лукавить не стали: признались малышке, мол, мы тебя нашли. Да и к чему были все эти формальности: у крохи, наконец, появился свой дом - где тепло, вкусно пахнет и где не бьют. (подробности)

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