Дорогие угледробящие: Как Василий Голубев взял в руки отбойный молоток - и что из этого получилось

Все-таки шахтерская отрасль, невзирая на все потрясения (а может именно поэтому), случившиеся с ней в 90-х, неискоренима верна традициям — прежде всего, разумеется, советским.

И любой, кто усомнится в этом, вправе поискать подтверждений, на шахте «Садкинской».

Об этом говорила, например, и огромная, видимая издалека, надпись «Слава шахтерам Дона» возле шахтоуправления в поселке в Белокалитвинском районе, и Доска почета (там же) со свежими, а не из архива советских времен, фотографиями горняков, встречающая слева от входа, и монумент горняку с отбойным молотком в руках перед зданием, вид на который не портили даже внедорожники, припарковавшиеся подле него (поскольку добраться в эти места ростовчанам, даже прошедшим испытание недавним, но, увы, точно не последним, снегопадом, по заметенной дороге — дело не из легких).

И стенд, и надпись у здания шахтоуправления - все в рамках славных традиций.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Могло показаться, на первый взгляд, что не хватает лишь решительных плакатов, призывающих к свершениям и порицающих просчеты, но это ощущение было ложным. Плакаты были — только они, подчинившись неумолимой цифровизации, перекочевали с бумаги в электронный вид — на большой телеэкран, мерцание которого начиналось со слов «Дорогие трудящиеся!». Затем шли перечисления достижений бригад, нормы выработки (угля) и еще, само собой, обличение недостойных членов коллектива, позарившихся на социалистическую — то есть, конечно, капиталистическую! - собственность и пойманных за руку, и наказанных, и изгнанных прочь...

«А МОЖЕТ, И ПОД РОСТОВОМ-НА-ДОНУ ЛАВУ СТОИТ НАЙТИ?»

Губернатор Василий Голубев, приехавший на шахту «Садкинскую» на осмотр новой разведанной лавы, а еще вернее — чтобы провести собственную разведку планов ее топ-менеджеров по расширению их угольного производства в Ростовской области, избрал для этого надежный способ: он решил слиться с шахтерскими рядами — и очень скоро, облаченный в спецробу, в каске с фонариком и в резиновых сапогах, стоял и слушал инструктаж по технике безопасности.

Вид на памятник не могут испортить даже внедорожники.Фото: Александр СТЕПАНОВ

А это, к слову, было весьма примечательное изложение.

Хотя бы потому, например, что единственной, как уточнил инструктор, надеждой в случае ЧП внизу (тьфу-тьфу-тьфу, конечно!), был так называемый «Самоспас», одно название которого настраивало на то, что, в случае чего, спасаться придется самому.

- Если пожар, задымление — открыть, закусить зубами трубку и дышать подающимся оттуда кислородом, - привычно рассказывал инструктор. - При ходьбе хватает на один час, а если не двигаться — то на четыре.

Особой уверенности, однако, эти слова не придавали — с учетом того, что петлять по закоулкам этого угольного «подземного царства» предстояло около трех километров, а лава, которой следовало засвидетельствовать почтение, находилась на глубине 340 метров.

Вниз спускались на монорельсе, ведомом дизелем — с рокотом движка и выхлопными газами, медленно, раскачиваясь из стороны в сторону в «пассажирских» вагонетках с деревянными сиденьями.

- А все-таки - подземка, - обронил кто-то из сопровождавших Василия Голубева. - Взять бы этот опыт — да к нам, в Ростов, на изучение метростроителям... Глядишь, уже не только бы метрополитен пустили, так еще бы и запасы антрацита нашли.

Вообще-то с такими шутками надо бы и поострожнее — не ровен час, они могут быть услышаны, а потом, чего доброго, начнут воплощаться в жизнь!

ЗАПАСЫ — НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ ВПЕРЕД...

Новая лава, знакомиться с которой отправился глава региона, была, впрочем, уже не нова: она месяц назад была сдана в эксплуатацию, но от того не потеряла, разумеется, своей прелести:

- В этой лаве запасы около двух миллионов тонн — до начала 2020 года хватит, - мечтательно делился планами гендиректор угольной компании Роман Штейнцаг. - Потом этот новый комбайн (он постоянно стремился подчеркнуть, что тут — новое, с пылу-жару. - прим. авт.) мы его перемонтируем в следующую лаву, там еще два миллиона (тонн). А вообще оценочные запасы в Ростовской области около 1 млрд тонн, наши лицензионные — 350 млн.

Комбайн делал свою работу, вгрызаясь в недра. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Видно было, что и то, и другое число у него вызывает сокровенный трепет, и ему уже не терпится показать все это в действии, да только отчего-то все мешкали, протискиваясь мимо ленты в сторону того самого комбайна, стукаясь касками о нависавшую сверху арматуру. И когда кто-то наконец зычно скомандовал «Включай!», половина почтенной делегации резко подалась назад, к противоположной стене — потому что комбайн немедленно зарычал, и по ленте потащились наверх, к поверхности, глыбы угля.

Горняк, стоявший поблизости, скептически покачав головой, наблюдая, как приезжие, невзирая на ранги, бросились снимать чудо-чудное на мобильные телефоны, в какой-то момент крякнул и взял в руки отбойный молоток — оказалось, чтобы колоть слишком большие куски, вырванные из лавы комбайном.

Василий Голубев, заметив это движение, по-свойски (потом оказалось, что в группе, трудившейся в этом забое — чуть ли не сплошь его земляки), попросил его — дай, мол, и я попробую.

И тоже принялся дробить. И уголь не хотел поддаваться ему сначала, а потом, конечно, кололся на разные части, и губернатор увлеченно принимался за следующий огромный кусок пласта — и, казалось, не будет этому конца.

- Попробовать захотелось, - пояснил губернатор чуть позже, все-таки утомившись, корреспонденту «КП» - Ростов-на-Дону». - А что — и мой отец, и брат — трудились на шахте, и я тоже работал, но не под землей, а на поверхности. И теперь вот решил взять в руки отбойный молоток... Очень сложно. Это, действительно, тяжелый труд... Но — черное золото, здесь каждый уголь востребован.

...И ПЛАНЫ-ТО ЕСТЬ, А ЛЮДИ ГОТОВЫ?

Он, понятное дело не отказал себе в удовольствии сообщить, что, как его заверили руководители угольной компании, процесс (по добыче угля) идет — и останавливаться, ко всеобщей радости, не собирается.

- Впереди еще одна лава на этой шахте, плюс планируется потом строительство другой шахты (в Усть-Донецком районе, там запасы антрацита составляют 78 млн тонн. - прим авт.) — ее стоимость оценивается в 6,5 млрд, и можно сказать, что эта работа находится в начале пути, и проектирование еще одной, - рассказал глава региона. - Конечно, в целом по Ростовской области, есть, конечно, проблемы — и они требуют внимания, мы занимаемся.

Не пугайтесь - это шахтерский юмор под названием "сапог первого проходчика": обувь надежно привинчена к потолку.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Одной из таких проблем, надо полагать, следует считать условия, в которых живут местные: по пути из шахтоуправления на само предприятие попадаются населенные пункты, на домишки в которых без содрогания взглянуть не получается — деревянные или саманные, некоторые уже заброшенные.

- Понятно, что без создания нормальных условий для жизни, без развития социальной сферы будет сложно трудовой ресурс сохранить — я имею в виду не только тех людей, которые здесь уже живут, но и желающих приехать, - признал и Василий Голубев. - И нам этим предстоит заниматься — не случайно в нацпроектах, предложенных Президентом РФ, эти позиции занимают особое, приоритетное место.

Теперь, главное, чтобы это место оказалось востребованным.