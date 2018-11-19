Старт продаж новой LADA XRAY Сross в автосалоне LADA Темп Авто!

3 ноября 2018 года во всех дилерских центрах LADA стартовали продажи новой модели - кроссовера LADA XRAY Cross.

Следы чернозема на городском асфальте. Хвоя и листва на коврике в салоне автомобиля. Цоканье остывающей выхлопной системы... Так заканчивается поездка. Обычная поездка, начавшаяся за рулем LADA XRAY Cross.

Фото: LADA Темп Авто

LADA XRAY Cross - уникальный автомобиль, созданный для стихии джунглей. Джунглей как в классическом понимании, так и городских. В Темп Авто гости праздника попали именно в такую атмосферу!

Фото: LADA Темп Авто

Тематические фотозоны и мастер-классы, угощения, живая музыка, подарки. И, конечно же, тест-драйв! Все желающие могли совершить тестовую поездку практически на любом автомобиле модельного ряда LADA и получить памятный сувенир.

Фото: LADA Темп Авто

LADA XRAY Cross - новая модель в семействе LADA XRAY. Автомобиль создан для того, чтобы дарить свободу в совершении новых открытий. Он предоставляет возможность бросить вызов неожиданным приключениям.

Фото: LADA Темп Авто

Первый показ серийного LADA XRAY Cross состоялся на московском автосалоне ММАС-2018. Модель семейства Cross отличается атрибутами, присущими внедорожникам, и с точки зрения дизайна, и в плане технической составляющей. Она получила не только модный внешний вид и отличную управляемость, но и богатый набор нового оборудования, высокий уровень комфорта и проходимости. Особый статус и внедорожные возможности LADA XRAY Cross подчеркиваются его дизайном. Развитый пластиковый обвес не только защищает эмаль кузова, но и формирует брутальный и стремительный облик.

Дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 215 мм. Расширенная колея и специально разработанные 17-дюймовые колеса с шинами Continental также внесли свой вклад в крепкий, уверенный стиль автомобиля. Для LADA XRAY Cross разработаны особые настройки силового агрегата и системы контроля устойчивости (ESC). Специальный селектор LADA Ride Select на панели приборов позволяет активировать алгоритмы работы шасси для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим для динамичного и безопасного вождения. Особое внимание при разработке LADA XRAY Cross уделено эргономике. На кроссовере введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны передние сиденья с развитой боковой поддержкой. С целью повышения функциональности спинка переднего пассажирского сиденья в сложенном состоянии вместе со спинкой заднего дивана образуют ровную площадку.

Фото: LADA Темп Авто

LADA XRAY Cross выпускается в трех основных комплектациях - Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций.

В автосалоне LADA Темп Авто с радостью ответят на Ваши вопросы и ждут на тест-драйв по адресу: г. Аксай, ул. Западная, 37, тел.: +7(863)268-88-88. www.tempauto.lada.ru

Полный фотоотчет: https://vk.com/album-111603966_259646851

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