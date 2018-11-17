2018-11-17T15:34:54+03:00
Общество

Куда звонить в Ростове-на-Дону, если на вашей улице не расчищен снег

Список телефонов диспетчерской службы Департамента ЖКХ
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Мероприятия по уборке территорий города продолжаются.Мероприятия по уборке территорий города продолжаются.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Мэрия Ростова сообщила, что в ночь с 16 на 17 ноября, во время снегопада, на улицах города работали 180 единиц коммунальной техники.

- В настоящее время все основные магистрали расчищены, обеспечено бесперебойное движение транспорта, - сообщила пресс-служба городской администрации в 14 часов 17-го числа.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова просит всех жителей города по возможности не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части, так как это мешает уборке снега. Также ведомство напомнило горожанам телефоны аварийно-диспетчерской «Службы-05», куда принимаются сообщения заснеженных участках дорог.

Общегородские:

244-26-04,

244-25-98,

244-26-91,

244-26-93.

По районам города:

Ворошиловский район – 235-11-11;

Железнодорожный район – 222-45-70;

Кировский район – 262-05-63;

Ленинский район – 240-20-07;

Октябрьский район – 245-03-45;

Первомайский район – 252-31-32;

Пролетарский район – 251-66-65;

Советский район – 222-69-03.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
4-летняя девочка погибла в аварии с автобусом в Ростовской области
Следователи проводят проверку инцидента с падением мальчика в люк на Левенцовке
На Дону сотрудники ГИБДД вызволили из сугроба семью с двумя детьми
Два микрорайона Ростова-на-Дону из-за остались без воды
"Снежный человек" прошелся по территории университета в Ростове-на-Дону
В Таганроге пенсионера избили и ограбили соседи по квартире
"Мы крепко держимся": ростовские зацеперы попросили их не ругать
Копия папы: Валерий Карпин ищет сходства со своей дочерью
Через год в Ростовской области поднимут зарплаты бюджетников
Ограничено движение на участке трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь"
Донские власти напомнили, что за плохую уборку снега грозит штраф до 70 тысяч рублей
Гонки маршрутки и двух "ГАЗелей" восхитили ростовчан