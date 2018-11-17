Куда звонить в Ростове-на-Дону, если на вашей улице не расчищен снег
Мэрия Ростова сообщила, что в ночь с 16 на 17 ноября, во время снегопада, на улицах города работали 180 единиц коммунальной техники.
- В настоящее время все основные магистрали расчищены, обеспечено бесперебойное движение транспорта, - сообщила пресс-служба городской администрации в 14 часов 17-го числа.
Департамент ЖКХ и энергетики Ростова просит всех жителей города по возможности не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части, так как это мешает уборке снега. Также ведомство напомнило горожанам телефоны аварийно-диспетчерской «Службы-05», куда принимаются сообщения заснеженных участках дорог.
Общегородские:
244-26-04,
244-25-98,
244-26-91,
244-26-93.
По районам города:
Ворошиловский район – 235-11-11;
Железнодорожный район – 222-45-70;
Кировский район – 262-05-63;
Ленинский район – 240-20-07;
Октябрьский район – 245-03-45;
Первомайский район – 252-31-32;
Пролетарский район – 251-66-65;
Советский район – 222-69-03.