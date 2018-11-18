2018-11-18T11:05:35+03:00
Общество

Умер певец Евгений Осин: В Ростове-на-Дону под его песню отплясывал Борис Ельцин

Танец первого президента России был незапланированным [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Танец первого президента России был незапланированным. Фото: стоп-кадр с видео.Танец первого президента России был незапланированным. Фото: стоп-кадр с видео.
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В субботу, 17 ноября, не стало любимца миллионов советских девчонок, певца Евгения Осина. Сообщается, что он скончался в своем доме. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце. Ему было всего 54 года.

Ростовчане стали свидетелями того, как под песню автора хита «Плачет девочка в автомате» отплясывал Борис Ельцин. Произошло это 22 года назад. Причем танец первого президента России стал полной неожиданностью и для самого артиста.

- Здорово, молодые ростовчане, - по свойски со сцены обратился Ельцин, подняв приветственно руку вверх, и площадь загудела. - Решается будущее России: или это черная дыра, или это все-таки будущее, которое мы готовим для своих детей и внуков. А вы готовите и для себя, потому что среди вас, среди молодежи, есть завтрашний президент. Я верю в вас донская молодежь, в вашу вольность, верю в ваш характер, верю в вашу мудрость, верю что вы придете голосовать и проголосуете так, как надо. Удачи вам. За победу. Ура!

- Подыграй мне что-нибудь, - неожиданно попросил Ельцин. Фото: стоп-кадр с видео.

- Подыграй мне что-нибудь, - неожиданно попросил Ельцин. Фото: стоп-кадр с видео.

А дальше произошло то, чего уж точно никто не ожидал.

- Подыграй мне что-нибудь, - неожиданно попросил он стоявших рядом на сцене Леонида Ярмольника и Евгений Осина. Те по началу даже не поняли, о чем речь. Но быстро сориентировались, заиграли аккорды песни «Ялта». Как только это произошло, кандидат в президенты начал отплясывать в такт музыке. Да так лихо, что равнодушных не осталось. Правда, танец с прихлопываниями под коленкой длился не долго, как только зазвучали первые слова, Борис Николаевич удалился со сцены.

В интервью «Комсомолке» певец рассказал, что отлично помнит это выступление во время первого тура президентских выборов в 1996 году. Он вместе с другими артистами, в числе которых были и группа «Браво», и Дмитрий Маликов, участвовал в поддержке кампании «Голосуй или проиграешь!». Летали по стране двумя самолетами.

- Для всех это было шоком, - вспоминал Евгений Осин. Фото: стоп-кадр с видео.

- Для всех это было шоком, - вспоминал Евгений Осин. Фото: стоп-кадр с видео.

- И вдруг так неожиданно - я пою, а тут сам президент на сцену взобрался и танцует! - вспоминал в интервью с корреспондентом «КП» Евгений Осин. - Для всех это было шоком, ведь он сам принял такое решение, без всяких предварительных договоренностей его пиарщиков с музыкантами. Получилось даже пророчески, ведь танцевал он под мою песню «Ялта», которая теперь к нам вернулась.

Артиста похоронят в Москве во вторник, 20 ноября, на Троекуровском кладбище.

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Умер певец Евгений Осин

Осин долгое время страдал алкогольной зависимостью. Однако пытался с ней бороться. В частности, музыкант лечился в Таиланде. Однако, вернувшись в Россию, певец начал неплохо зарабатывать на ток-шоу и в конце концов взялся за старое.

При этом певец до последнего гонял на мотоцикле и даже попал в аварию несколько месяцев назад. (подробности)

Борис Ельцин танцует с Евгением Осиным.

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