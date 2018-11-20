2018-11-20T10:11:08+03:00
Общество

Ледяной дождь в Ростове-на-Дону: Центр города вновь встал в 9-балльных пробках

Всего несколько аварий фактически парализовали движение
Александр СТЕПАНОВ
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Машины двигаются по Ворошиловскому словно черепахи.Машины двигаются по Ворошиловскому словно черепахи.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Во вторник, 20 ноября, центр южной столицы вновь встал в девятибалльных пробках — буквально с восьми утра значительная часть самых востребованных - и оттого всегда наиболее загруженных — магистралей была фактически парализована.

Причиной тому — ледяной дождь, который со временем, впрочем, превратился во вполне обычный. Как следствие — несколько мелких, называемых гаишниками «механическими», аварий, произошедших, в общем-то, в одной локализации — в районе пл. Гагарина.

Итог — пр. Нагибина в сторону центра, северная сторона ул. Нансена (там ситуация усугубляется еще и ремонтом моста), Красноармейская (в оба направления, но — только до Ворошиловского), пр. Соколова и сам пр. Ворошиловский, гигантский затор на котором начинается аж на въезде со стороны Батайска.

Вот такую картину по ситуации на дорогах Ростова-на-Дону показывал сервис "Яндекс.Пробки" в 9.40 утра.

Вот такую картину по ситуации на дорогах Ростова-на-Дону показывал сервис "Яндекс.Пробки" в 9.40 утра.

- Произошли ДТП (без пострадавших) на кольце площади Гагарина: из-за них движение транспорта оказалось нарушенным, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в экстренных службах.

Народ, между тем, бурлит и негодует: почему, например, та же госавтоинспекция не разрулила - в прямом и переносном смысле - ситуацию как с авариями (быстрое оформление и освобождение проезжей части от попавших в аварий машин), так и с перенаправлением автомобильных потоков.

А причиной тому - несколько относительно небольших аварий в районе пл. Гагарина. Фото: "Яндекс.Навигатор".

А причиной тому - несколько относительно небольших аварий в районе пл. Гагарина. Фото: "Яндекс.Навигатор".

- От пересечения ул. Горького и пер. Университетского в район ЦГБ я ехал около часа, - рассказал, например, «Комсомолке» водитель Николай Александров. - Казалось бы — меньше километра расстояние, но Красноармейская — еле движется, Ворошиловский — вообще как черепаха ползет. Вот и все! Мне непонятно одно: такой транспортный коллапс повторяется в нашем городе с незавидной регулярностью, все об этом знают, почему бы ГИБДД заранее не направлять дежурные экипажи в те районы, где, традиционно, возникают наиболее серьезные проблемы?

Комментариев от госавтоинспекции по ситуации на данный момент не возникало.

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