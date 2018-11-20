В Ростове-на-Дону на Королева торжественно открыли новый жилой комплекс

Веселая музыка, смех, воздушные шары, яркие аниматоры и горячий глинтвейн. На Королева, 20А в субботу, 17 ноября, жителям построенного 19-этажного дома комфорт-класса устроили яркий незабываемый праздник.

«НОВЫЙ ДОМ - НОВАЯ ЖИЗНЬ!»

Поздравить новоселов с праздником приехал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев:

- Дорогие новоселы, для меня важно, что новый дом построен в развивающемся Северном жилом массиве Ворошиловского района. Современная инфраструктура и благоустроенная территория сделают ваше проживание комфортным. Для каждого из вас сегодня знаменательный день, ведь новый дом - это всегда новая жизнь. Пусть в квартирах будет тепло и уютно.

Продолжил торжественную часть словами благодарности президент группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян:

- Уважаемые жители нашего дома, хочу поздравить себя и вас с новосельем! Дом, действительно, качественный и хороший. Мы старались создавать максимально комфортную среду для жителей. Это не первый проект нашей компании, думаю, что мы регулярно будем вводить такие красивые дома для процветания и развития нашего любимого города.

ЖК «Сокол» был построен в рекордно короткие срокиФото: Ольга КУБЫШЕВА

После чего благодарственными письмами и премиями были отмечены лучшие строители, возводившие этот ЖК. Кстати, многие сотрудники «Сокола» работают в компании более 15 лет.

КВАРТИРЫ БЫЛИ ПРОДАНЫ ЕЩЕ В ЯНВАРЕ

Долгожданный момент - вручение символического ключа от дома - новоселы ждали с волнением. Под дружные аплодисменты Арутюн Сурмалян передал его владелице квартиры №66.

- Сегодня у нас радостное событие, - обратилась к соседям Наталья Галенко. - Я хочу поблагодарить строителей, которые и в стужу, и в зной были здесь. Пожелать им огромных успехов и новых грандиозных строек. А мы, жильцы, сделаем все возможное, чтобы наш дом был самым лучшим в Северном жилом массиве.

Праздник не только для взрослых, но и для детей!Фото: Ольга КУБЫШЕВА

К слову, последняя квартира в этом доме была продана еще в январе текущего года, что говорит о популярности жилого комплекса среди горожан.

По словам другой новоиспеченной жительницы ЖК «Сокол на Королева» Елены Лазаревой, их внимание привлекло удачное месторасположение: и детский сад, и рынок, и магазины, и остановки общественного транспорта. Все необходимое для жизни. К тому же ее муж - строитель и понимает все преимущества нового дома.

Счастливые обладатели сертификата на покупку бытовой техникиФото: Ольга КУБЫШЕВА

Праздник продолжился лотереей - розыгрышем сертификатов на покупку бытовой техники номиналом от 10 до 50 тысяч рублей. А помощниками в этом приятном деле стала местная детвора.

«МЫ СТАРАЕМСЯ ВКЛАДЫВАТЬ ДУШУ»

Стоит отметить, что сданный дом - далеко не единственный проект группы компаний «Сокол». В сфере жилищного строительства общий объем возведенного девелопером жилья составляет более 130 тысяч квадратных метров, то есть порядка 1 600 семей стали обладателями новых квартир.

В жилом комплексе будет проживать много семей с деткамиФото: Ольга КУБЫШЕВА

А в текущем году ГК «Сокол» приступила к реализации двух крупных инвестиционных проектов по строительству современных комплексов - «Сокол на Оганова» и «Сокол Градъ» на проспекте 40-летия Победы, 63/17. Они представляют собой закрытые микрорайоны, в которых будет вся необходимая инфраструктура, в том числе парковки, магазины, плавательный бассейн, спортивные поля, детский сад, участковый пункт полиции, своя система видеонаблюдения и, конечно же, комфортное и доступное жилье.

Торжественное открытие отметили выпусканием шариков в небоФото: Ольга КУБЫШЕВА

- В чем наш секрет? - ответил на вопросы журналистов Арутюн Сурмалян. - В том, что мы стараемся вкладывать душу, делать красиво и не экономить. Если по нормам положены определенные стандарты, то мы делаем практически в два раза больше. Мне хочется, чтобы будущие жильцы наших домов, когда мы будем сюда приходить, здоровались с нами с улыбкой.