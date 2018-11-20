71-летняя пенсионерка из Ростова-на-Дону, подозреваемая в тройном убийстве, может избежать колонии

71-летняя пенсионерка Людмила К., которая подозревается в совершении тройного убийства на ул. Портовой в южной столице, идет на поправку, сообщил газете «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.

- Да, ей уже значительно лучше — с точки зрения заживления увечений, которые она, по предварительным данным, сама себе нанесла (при задержании у женщины были перерезаны вены и имелась колото-резаная рана на плече. - прим. ред.), - подтвердил наш собеседник. - У нее была большая потеря крови, плюс сердечный приступ — после всего, что случилось. Но в настоящее время, как полагают медики, она идет на поправку: ее даже разрешили перевести из реанимации в обычную палату в хирургическом отделении — правда, там постоянно дежурит наряд, полицейским дана команда глаз с нее не спускать и следить, чтобы даже на расстоянии вытянутой руки не было никаких опасных предметов, а когда проводятся процедуры, приказано наблюдать.

Сколько пожилая женщина там пробудет — даже врачи не готовы прогнозировать: от пяти дней до двух недель, а может и больше.

Другой вопрос, который сейчас занимает следователя, ведущего резонансное дело об этой жуткой расправе, где одним из зарубленных пенсионеркой топором стал 8-летний ребенок — ее внук, а также ее престарелый муж и невестка, - это избрание меры пресечения для нее.

Анна Кандрина осталась жить с родителями мужа, когда тот ушел от нее, и у нее были очень напряженные отношения с бывшими свекрами. Фото: соцсети

- Пока что, по моей информации, нет четкого решения, отправлять ли ее в СИЗО, либо оставить под наблюдением врачей, - рассказал «КП» источник. - Есть опасения, что она не выдержит пребывания в изоляторе — слишком уж слаба. А если что-то с ней произойдет там, в камере, отвечать придется тому, кто подавал ходатайство об избрании такой меры пресечения.

Впрочем, и четких оснований не делать этого — то есть не ограничивать ее свободу, вроде как нет.

- В соответствии с уголовным законом лица пожилого и старческого возраста, совершившие преступление во вменяемом состоянии, если у них нет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, несут уголовную ответственность на общих основаниях, - комментирует ситуацию адвокат — председатель ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов. - Закон вообще-то не предусматривает никаких исключений в таком случае.

Иначе говоря, отмечает он, суд не может заключать под стражу лишь при имеющемся заключении врачебной комиссии о наличии у нее тяжелого заболевания из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ — инфекционных и паратизарных, злокачественных новообразований, тяжелых форм сахарного диабета, воспалений центральной нервной системы и болезней кровообращений, органов дыхания, пищеварения.

В такой "палате", вероятно, и придется находиться пенсионерке - по крайней мере, на время следствия. Фото: ГУФСИН по РО.

- С учетом тяжести преступлений, в которых она подозревается не исключено, что как только ее поднимут на ноги, будет решаться вопрос о примененнии к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с дальнейшим содержанием медицинском спецучреждении ГУФСИН по Ростовской области, - резюмирует Тохмахов.

С другой стороны, отмечает собеседник «КП» в правоохранительных органах, у пожилых резко возрастает вероятность появления психических отклонений — включая параноидальную шизофрению, старческую деменцию и прочих расстройств. И тогда должна сказать свое слово психиатрическая экспертиза.

А так называемая «тюремная больница», расположенная в мкр. Каменка, согласен он с юристом, будет компромиссным вариантом — как бы и заключение, и под пенсионерка под постоянным наблюдением будет.

Та самая квартира, где случилось страшное убийство.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Резонансое убийство, напомним, произошло в ночь с 15 на 16 ноября.

Пенсионерка Людмила К., по версии следствия, убила 36-летнюю невестку, 8-летнего внука и 80-летнего супруга из-за того, что, как она сама потом объясняла правоохранителям, боялась, как бы ее не отправили в дом престарелых.

Как стало известно «КП», ситуация накалялась долгое время: дело в том, что невестка с сыном осталась жить с ними в одной квартире после того, как ее бросил муж, уйдя к другой, а жилье было оформлено в ипотеку на двоих бывших супругов — и кредит выплачивали пополам: одну часть — свекры, другую - молодая женщина. И в какой-то момент произошла трагедия.

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...По словам соседей, единственная выжившая в кровавой драме женщина была неадекватна. У нее зияла рана в плече, а из перерезанных вен струилась кровь. Пенсионерку доставили в БСМП-2 и взяли под стражу. Она главный подозреваемый.

Когда "скорая" увозила ее, она все время твердила:

- Я убила - боялась, что невестка выгонит меня из квартиры и отправит в дом престарелых, - монотонно повторяла пенсионерка (подробности)