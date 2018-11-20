«Мамочка, ты за мной приехала!»: 4-летняя девочка, которую нашли в центре Ростова-на-Дону среди бомжей, дождалась мать

Happy end закончилась история для четырехлетней Ксюши, которую в компании бомжей нашли полицейские в районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону. Тогда стражи порядка заметили чистенькую девочку, которая крутилась рядом с маргинальными личностями. Когда те, не смогли предоставить документы на ребенка, малышку забрали в больницу для обследование, а после в спецприют.

БАТЮШКА ВИДЕЛА ПАСПОРТ МАМЫ

Чиновники из органов опеки очень переживали

за ребенка. А потому бросили клич в Интернете о поисках родителей девочки. Розыск продолжался почти две недели. Задорную девчушку, которая охотно пела песенки и рассказывала сказки взрослым даже захотели приютить у себя некоторые пары. А после того, как девочка рассказала подробности из своей жизни, некоторые просто не могли сдерживать слез. Чего только стоили фразы «Я балованная, поэтому никому не нужна» или «Не отдавайте меня маме!». Ребенок поделилась с соцработникаами, что вместе с родителями жила возле церкви, а те дарили ей цветы и конфеты, которые вместе собирали с могил.

Тогда чиновники позвонили в храм, расположенный рядом с кладбищем. А прихожане вспомнили: семья приехала из Украины. Батюшка видел паспорт мамы. Стали известны ее имя и фамилия. Однако самой родительницы за все это время не было ни слуху, ни духу.

РАЗДАРИЛА ГОСТИНЦЫ ДРУГИМ ДЕТЯМ

Однако через полмесяца на пороге в Отделе образования Кировского района появилась женщина, которая назвалась мамой Ксюши. Она сообщила, что все это время была в СИЗО. Когда ребенка забирали, она выпивала вместе с той самой компанией. А свидетельства о рождении не было, потому что там - в ДНР родной отец девочки отправился получать дом и прописывать ребенка.

- Я показала ей фото и видео, которое мы сняли, - рассказала чиновница. - Мне было очень интересно: как женщина поведет себя? И знаете, она расплакалась. Она пообещала перестать пить и через два дня, как только документы привезут в Ростове-на-Дону сразу же забрать своего ребенка.

Мать слово сдержала. Документы, действительно, оказались Ксюшиными. Но чиновники очень переживали - смогут ли мать и дочь найти общий язык. Особенно после тех слов девочки: «Не отдавайте меня маме». Встреча происходила в присутствии психолога.

Но как только Ксюша увидела мать, все обиды как рукой сняло. Тем более та пришла не с пустыми руками, а со сладостями. Девчушка кинулась матери на шею со словами: «Мамочка, ты за мной приехала!», начала раздавать гостинцы другим детям и воспитателям. От счастья плакали все.

- Уже сегодня Ксюша приехала вместе с мамой в ДНР на электричке, они уже позвонили, - продолжает собеседница. - Но на всякий случай мы предупредили женщину, что еще за одну такую провинность ее в будущем могут лишить родительских прав. Она пообещала исправиться.