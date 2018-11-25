Под Ростовом-на-Дону в страшном пожаре погибла семья с двумя детьми

Еще одна семья погибла в Ростовской области в огне - в ночь с субботы на воскресенье, 25 ноября. В станице Нижнекундрючинской Усть-Донецкого района произошел пожар в старом саманном доме, в котором проживала семья с двумя детьми.

- К моменту прибытия пожарных по адресу ул. Пролетарская, 7, пламя охватило практически все это одноэтажное строение, - рассказали в главном управлении МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие одиннадцать человек личного состава, четыре единицы техники — справиться с возгоранием полностью удалось буквально за полчаса. Но, к сожалению, спасти людей, находившихся внутри, не удалось.

Сначала нашли тела взрослых — они спали в первой комнате, потом — детей, находившихся в другой: старшему одиннадцать лет, младшему — всего три годика.

Огонь выжег практически все внутри. Фото: ГУ МЧС по РО.

- В ходе осмотра места происшествия каких-либо видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти не установлено, - отметили в региональном управлении Следственного комитета России. - Проводится проверка, следователь назначил необходимые экспертизы, которые должны пролить свет на случившееся, установить обстоятельства и причины трагедии.

Разбор конструкций еще продолжается, но, по предварительным данным, причиной случившегося, с большой долей вероятности, стала старая печь, благодаря которой углем и дровами отапливался дом.

Власти пообещали помочь финансово с погребением погибших. Фото: ГУ МЧС по РО.

- Вероятно,забыли открыть заслонку, внутрь пошел угарный газ, жильцы задохнулись, - предположил источник «КП». - А потом уже, когда температура превысила допустимый предел, вспыхнули вещи, находившиеся вблизи печи — или какие-нибудь кухонные предметы, оставленные сверху, на нагревательной плите.

Местные власти уже пообещали оказать помощь при погребении семьи.

Ранее, напомним, похожие трагедии произошли с разницей в несколько дней в хуторе под Волгодонском, где погибли женщина и трое ее детей, и в Шахтах, когда погибли в пожаре супруги и две их дочери.