Вопрос ребром: жители Ростова-на-Дону - лентяи или трудяги?

Известный во всем мире журнал «The Econimist» опубликовал материал о Ростове-на-Дону. Британские журналисты приехали в Ростов-на-Дону и - представьте себе - пришли к выводу, что он лучший город в России для предпринимателей. «Да ладно!» - подумали мы и пригласили на прямой эфир казака, музыканта, художника Максима Ильинова и умницу, красавицу (она же - директор сайта 1rnd.ru) Светлану Лещеву. Задали один вопрос: ростовчане - лентяи или трудяги?

Владимир Добрицкий (ведущий): Прежде чем сойдемся в споре, скажу, что мы запускаем телефонное голосование, итоги которого подведем в конце разговора. Светлана, я правильно понимаю, что вы считаете жителей Ростова трудягами?

Светлана Лещева: Начнем с главного - с какого момента житель города считается коренным ростовчанином? Я родилась в Белокалитвинском районе, но родным считаю Ростов, здесь встретила любовь, вышла замуж, родила сына. Таких, как я, много. Говорят, что все ростовчане торгуют. А с каких пор торговля - это не работа? Это в эпоху потребления, когда торговля правит миром?! Просто ростовчане довели торговлю до уровня искусства! Если бы Пушкин жил сегодня, он жил бы в Ростове! Потому что «не продается вдохновенье», но можно рукопись, а также кеды, футболочки, открытки продать! А еще Ростов-на-Дону - многонациональный город, и все нации - трудяги (улыбаясь, глядя на Максима Ильинова), почти все, да?

Максим Ильинов: Эти ваши британцы - провокаторы. Мы потомки степных народов, для нас «не любо» каменные джунгли, работа от заката до рассвета. Эта работа делает нас несчастными, лишает творческого потенциала, души. Те, кто в Лондоне сидят, мечтают загнать нас в города, в кредиты да различные обязательства. А казаки в массе своей не любят работать (улыбаясь), а трудиться - трудятся. И это большая разница! Если Дон начнет работать, перестанет мечтать, рваться покорять Сибирь и лететь в космос, а станет, простите, импотентом, донцы просто пропадут! Это всем, кроме нас, выгодно. Где «дарийцы», «македонцы», да всякие «наполеоны» выхватывали? На степи! Надо нашу суть сохранить! Вот я после этой программы отправляюсь домой менять пол, со мной друзья и коллеги. Это будет не работа, а труд, потому что будем заниматься делом, которое нравится. От работы с утра до вечера, беготни, пробок, кредитов люди становятся несчастными.

Радиорубка .Ростовчане трудяги или лентяи? В студии спорят казак-художник Максим Ильинова и директор сайта 1rnd Светлана Лещева

Радиослушатель, позвонивший в студию: Несколько лет назад я приехал в Ростов, чтобы открыть подразделение нашей компании. Приходилось много взаимодействовать, искать подрядчиков, подбирать персонал. Ростовчане - народ замечательный, но - не в обиду - очень ленивый. Казалось бы, должны бегать за клиентами, так, наоборот, я бегал за ними! Нонсенс!

Виктория Лещева: Они просто безалаберные!

Радиослушатель Николай: Хочу поддержать предыдущего оратора. Я не ростовчанин, но живу в городе 30 лет, много сотрудничал с Москвой, Волгоградом и другими городами. Докладываю: только в Ростове-на-Дону практически невозможно решить вопрос после трех часов дня, потому что никого нет на месте. В Ростове все-таки все подвержены торговать, а не работать.

Максим Ильинов: Есть такой анекдот. Казак поймал щуку, та говорит, мол, загадывай желание. В ответ: «Чтобы татары пробежали справа налево, а потом слева направо, а сейчас не побежали». Щука: «А что сам не бежишь?» «А на фиг!» Донцы не британцы, они не держат нос кверху (улыбаясь), а по ветру. Наш вопрос эффективности: если можно что-то замутить, зачем горбатиться? Наша история - большой куш, а не шанхай или металлургический завод, где все не поднимая головы трудятся с утра и до вечера. У нас подобное невозможно, кадров не набрали бы!

Радиослушатель Сергей: Согласен с Максимом! Мы, донцы, с ленцой. Сужу по себе - выбирая работу, всегда останавливаюсь на более легком пути, чтобы ближе работа, меньше ущемления собственной свободы.

Радиослушательница Антонина Сергеевна: В отличие от некоторых звонивших, я ростовчанка в четвертом поколении. Скажу так: понаедут сюда, а потом нас критикуют. Мне очень много лет. Когда я трудилась, лентяев не было, все зарабатывали, не ждали от мам квартир и денег. Жители Ростова любят работать!

Светлана Лещева: Вот-вот. Если бы не было в городе работы, сюда бы никто не ехал. На самом деле в современном мире благодаря развитию технологий, интернета изменилось само понятие «работа». Почему вы считаете, что трудиться - это обязательно копать лопатой или кайлом махать? А интеллектуальный труд с какого времени работой перестал считаться?

Радиослушатель Сергей: Донской человек, действительно, не хочет работать, а если вынужден, то так, чтобы все от души, с вдохновением. В нашей жизни от работы никуда не деться, но интерес должен быть. Из-за душевных порывов лично я поменял много специальностей, даже на радио работал, сейчас - в профсоюзе. Считаю, что нужно создавать особую атмосферу, чтобы человек бежал на свое рабочее место.

Светлана Лещева: Вы правы! Ростовчане не ленивы! У них широкая душа, они эмоциональны. Они хотят, чтобы работа не напрягала, а приносила счастье, чтобы каждый день ходить, как на праздник. И да. Надо еще пробки в час пик отменить!

Максим Ильинов: Вы утром лица в автобусе видите? По ним сразу видно, что происходящее противоречит их природе. Знаете, в 50-х годах в Сербии была такая история: промышленники обратились к ныне святителю Николаю Сербскому с просьбой, мол, образумьте сотрудников заводов, пусть они не бастуют, а соглашаются с восьми-десятичасовым рабочим днем, ведь мы их соцпакетами, постоянным заработком обеспечим. А он им в ответ: «А зачем? Пусть пять часов работают! Иначе перестанут ходить в гости, смотреть на небо и звезды, заниматься своими детьми. Вы нагнуть всех хотите ради собственной выгоды». В нашем нынешнем потребительском обществе мы обросли хламом, всякими желаниями, пашем от зари до заката, в выходные мчим в гипермаркет, спускаем деньги, а потом снова впрягаемся в работу. Это какой-то замкнутый круг: «купить - пожрать - работать», а потом помереть... Да откажитесь от части вещей, от этих покупок, ничего страшного не случится. Не в гипермаркет надо, а на природу... Зайцы бегают и в пять лет умирают, а черепахи живут до 300 лет!

Радиослушательница: Вы упускаете главное. Все, что в Ростове построено, сделано не комсомольцами, не приезжими, а коренными жителями. Да, наш город торговый, но здесь всегда торговали своим! Ростовчане - супертрудолюбивые люди!

Светлана Лещева: Правильно, не сметь обижать ростовчан!

Ведущий Владимир Добрицкий: Всем спасибо за общение. Давайте подведем итоги голосования. Итак, 81 процент позвонивших за тех, кто считает ростовчан трудолюбивыми. Это победа!