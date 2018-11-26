Сергей Шахрай рассказал в Ростове-на-Дону, из-за чего до хрипоты спорили создатели Конституции РФ

12 декабря 2018 года будет отмечаться дата, которая значит очень многое в нашей стране: 25-летний юбилей принятия Конституции Российской Федерации. И, конечно же, во всех городах и весях, губерниях и республиках, пройдут соответствующие празднества.

И в Ростовской области, разумеется, тоже.

Но одно из мероприятий в честь этого события в южной столице уже состоялось — торжественное собрание в донском парламенте. И если кто-то скажет, что, мол, слишком рано, то — совершенно напрасно. Хотя бы потому, например, что в нем принял участие один из четырех основных создателей современной российской Конституции: выпускник юрфака Ростовского государственного университета Сергей Шахрай (остальных троих соавторов, Анатолия Собчака, Леонида Мамута и Сергея Алексеева уже нет в живых). Кроме того, приехали также судья Конституционного суда России, тоже ростовчанин, Николай Бондарь и сенатор от донского региона Ирина Рукавишникова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Почетные гости - в кабинете председателя донского парламента Александра Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Вообще-то, - заметил Сергей Шахрай, - все Конституции России были написаны выпускниками РГУ или, по крайней мере, Варшавского университета (императорский вуз был эвакуирован в Ростов в годы Первой мировой войны). Поэтому у Ростова-на-Дону — особая, можно сказать, ответственность перед главным документом нашей страны. И у меня этому есть свое объяснение: Дон — это свободная земля, где живут свободные люди. Здесь уважают правила и достинства, а это без Конституции невозможно. И в данном ключе, основной документ России, принятый в 1993-м, стал первой Конституцией, которая не зацементировала все то, что произошло, а, по сути, из хаоса гражданского противостояния собрала новое государство, новую власть и новое общество. Иными словами, эта Конституция является первым реальным, а не фиктивным основным законом в отечественной истории.

Он напомнил, к слову, что в этом небольшом по объему документе сосредоточены самые важные понятия и закреплены главные ценности, и потенциал его до настоящего времени еще не использован, уверен Шахрай.

Депутаты и остальные приглашенные из первых уст выслушали о том, как создавалась Конституция 1993-го. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Знаете, вспоминаю, как она создавалась, над чем шла самая серьезная дискуссия, - рассказал Шахрай. - Более всего спорили о трагическом для нашей страны право на самоопределение — вплоть до отделения: во всех предыдущих вариантах основного документа эта «мина» была, и она взорвалась, и страну (СССР) взорвала. И на конституционном совещании драка вокруг этой статьи была ожесточенная — Росселю (Эдуарду Росселю, на тот момент - главе администрации Свердловской области. - прим. ред.) пришлось даже объявить о создании Уральской республики, чтобы отрезвить участников, вылить на них ушат холодной воды. Нам надо было перейти от этнической Федерации, к нормальной, территориальной. И, конечно, непривычно было то, что права гражданина России определялись данными рождения, а не по воле государства: исчезла возможность лишать гражданства, высылать из страны — потому что пришло понимание, что это не страна нас создала, а мы ее.

Николай Бондарь, в свою очередь, обратил внимание на то, что в суете современной жизни мы не замечаем того факта, что действующая Конституция работает — причем, значительно дольше, чем все предыдущие варианты, при трех Президентах России.

- Это уже само по себе важный показатель, - подчеркнул Бондарь. - И мне очень приятно, что мои земляки организовали вот такое очень значимое мероприятие, на которое приглашены и депутаты всех уровней, и государственные и муниципальные служащие, и представители юридической науки, студенты и школьники. Это все как раз и есть отражение того обстоятельства, что Конституция – это основной закон не только общества и государства, но и каждого человека.

Николай Бондарь - судья Конституционного суда РФ, выпускник юрфака РГУ, рассказал, в чем сила нынешнего основного закона страны. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Конференц-зал ЗС РО, где происходило торжественном собрание, который обычно, что символично, служит местом принятия нормативных документов, был, на самом деле, полон. И на протяжении практически всего времени в нем слышны были только голоса докладчиков, а это, стоит отметить, событие исключительное.

- Выступление мэтров юридической науки будет иметь большое значение для проявления у молодежи интереса к познанию истории права, теории государства, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Ну а для всех присутствующих практических работников прозвучавшие тезисы, идеи и оценки, возможно, изменят отношение к той деятельности, которой они занимаются. Надо понимать, что Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, действительно стала той монолитной правовой основой, благодаря которой страна сохранила целостность и государственность, обрела политическую, экономическую и социальную стабильность. Она закрепила на базисном уровне защиту прав и свобод человека и гражданина, дала стране основные, демократические правила жизни. Опираясь на Конституцию, выросли эффективные законодательные институты на федеральном и региональном уровнях.

КСТАТИ

25-летие Конституции РФ на Дону отмечается в рамках «Дней правового просвещения в Ростовской области»

Как сообщила их инициатор - сенатор Ирина Рукавишникова, с 15 ноября на Дону уже состоялось двести мероприятий в рамках проекта «Дни правового просвещения», большинство из которых посвящены 25-летию Конституции РФ, а также предстоящему профессиональному празднику Дню российского юриста.

Она объявила также о старте нового проекта под названием «Донская инициатива», который даст возможность каждому жителю региона, представителям государственных органов и органов местного самоуправления направлять напрямую в Совфед любые инициативы, касающиеся развития федерального и регионального законодательства.